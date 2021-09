L’adorable photo de George et Philip de William a une place dans son bureau | Royale | Nouvelles

Vendredi, le duc de Cambridge a partagé la vidéo émouvante pour promouvoir le nouveau livre, lié au prix Earthshot, Earthshot: How to Save our Planet. Le prix Earthshot est un prix décerné chaque année de 2021 à 2030, pour cinq lauréats chaque année dont le travail a aidé l’environnement.

Le Prix est décerné par la Fondation Royale. Cela a été rapporté dans Hello, Jason Knauf, PDG de la Royal Foundation, a déclaré : « Le défi que le duc s’est fixé était ‘Quelle est la contribution personnelle positive maximale que je puisse apporter au cours des dix prochaines années dans la lutte contre le changement climatique ?

« Qu’est-ce que je vais faire au cours de la prochaine décennie pour que je puisse regarder mes enfants dans les yeux et dire que j’ai fait ma part ? » Chaque aspect du Prix porte le sceau de sa contribution.”

Cependant, les fans royaux ont rapidement repéré la photo de famille qui était exposée derrière lui dans la vidéo.

La photo est celle du fils du prince Philip et du prince William George quand il avait deux ans, le duc de Cambridge avait déjà publié la photo après la mort de son grand-père.

Le duc d’Édimbourg aimait la conduite en calèche. L’amour de Philip pour la conduite de calèche était bien connu et il était souvent aperçu avec ses poneys.

Dans le livre qu’il a écrit sur le sport, 30 Years On And Off The Box Seat, il a déclaré : « Je vieillis, mes réactions ralentissent et ma mémoire n’est pas fiable, mais je n’ai jamais perdu le pur plaisir de conduire un équipe à travers la campagne britannique.”

“Il m’est alors soudain venu à l’esprit que cette conduite en calèche n’était peut-être que le sport.”

Le duc a continué à participer à des compétitions exigeantes de conduite de calèche jusqu’à ses 80 ans.