L’adorable photo de North West faisant ses débuts avec son appareil dentaire vous fera sourire

Nord Ouest vient d’avoir des bretelles.

Kim Kardashianfille de 8 ans avec ex Kanye « Ye » West a partagé la nouvelle dans une vidéo publiée sur TikTok le 23 décembre.

L’adorable clip montrait North souriant d’une oreille à l’autre alors qu’elle donnait à ses 4,4 millions de followers un regard sur ses dents. Alors qu’elle se penchait vers la caméra, elle a dit: « Oh mon Dieu, j’ai mon appareil dentaire! »

North partage le compte de médias sociaux avec sa mère. Depuis qu’ils ont lancé la chaîne commune en novembre, ils ont tout publié, des vidéos de danse aux visites de placards. Ils ne sont pas non plus les seuls de la célèbre famille à apparaître dans les vidéos. la soeur de Nord Chicago Ouest, 3, et ses cousins Pénélope Disick, 9, et vrai thompson, 3, ont également fait des caméos.

Cependant, Kim n’a pas semblé très heureuse lorsque North a précédemment offert aux fans une visite inattendue de la maison et est allée en direct sur TikTok, la fondatrice de SKIMS disant à son premier-né qu’elle n’était « pas autorisée » à le faire. Même le cousin de North, âgé de 12 ans maçon disick a envoyé un texto à Kim exprimant son inquiétude.