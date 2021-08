L’adorable surnom du prince George pour le prince William mis à nu par Kate Middleton | Royale | Nouvelles

Lors d’une visite à Leicester, Kate Middleton s’est entretenue avec des bénévoles qui ont aidé à déplacer des fleurs et d’autres hommages sur un site dédié à Vichai Srivaddhanaprabha. Le milliardaire thaïlandais était propriétaire de Leicester City jusqu’à sa mort dans un accident d’hélicoptère au King Power Stadium du club en 2018.

Kate a dit à un fan royal que ses enfants se portaient bien, ce qui a conduit à la nouvelle du surnom mignon de George.

La duchesse de Cambridge a déclaré à propos de George, Charlotte et Louis: “Ils sont géniaux, merci.”

La titulaire d’un abonnement de saison, Fiona Sturgess, a poursuivi en révélant: “Kate a dit que William jouait au football avec les enfants hier soir et l’un d’eux a dit, je pense que c’était George:” Jouez-vous au football demain, Pops?

Pops n’est pas le seul surnom doux utilisé par les enfants.

Kate a également révélé le surnom du prince George pour la reine Elizabeth II en 2016.

La duchesse a déclaré à The Queen at Ninety d’ITV: “George n’a que 2 ans et demi et il l’appelle” Gan-Gan “.

“Elle laisse toujours un petit cadeau ou quelque chose dans leur chambre quand nous partons et restons, et cela montre juste son amour pour sa famille.”

Le surnom de la reine Elizabeth lorsqu’elle était enfant était «Lilibet», et c’est aussi le nom de la fille nouveau-née du prince Harry et de Meghan Markle, Lilibet Diana.

Il a dit à Peter Crouch que la passion avait grandi depuis qu’il était devenu papa.

William a expliqué : « Depuis que je suis papa, le football est devenu bien plus important qu’avant, il a beaucoup changé ; J’ai besoin d’être parmi d’autres gars et de me défouler.”