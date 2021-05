L’Adpocalypse Twitch Hot Tub est arrivé – Amouranth démonétisé, perdant 500000 $ par an

Twitch est en train de fermer la méta “ hot tub stream ” et de démonétiser les chaînes populaires – y compris Amouranth.

Kaitlyn «Amouranth» Siragusa est la streameuse féminine la plus populaire sur Twitch. Cette semaine, elle dit que Twitch a complètement démonétisé sa chaîne sans avertissement ni explication. Mais ce n’est pas difficile de mettre deux et deux ensemble; Twitch a vu une réaction incroyable contre la méta du flux du spa.

Les femmes en streaming dans des bikinis légèrement vêtus et des changements de bikini prometteurs pour des dons et des sous-marins dans la catégorie “ Just Chatting ” ont tourmenté la plateforme depuis des années. Même Amouranth elle-même a admis que cette tendance ferait probablement perdre de l’argent à Twitch en avril.

Alors qu’Amouranth participait à une diffusion dans un bain à remous le 20 avril, elle dit: «Ce n’est pas parce que vous n’aimez pas que ça veut dire que Twitch ne l’aime pas», se référant aux jeux de bain à remous des femmes streamers. “Cependant, je conviens que sur le long terme, c’est probablement préjudiciable aux revenus publicitaires de Twitch.”

Alors Amouranth reconnaît que s’engager dans le streaming risqué est dommageable pour les résultats de Twitch – mais a surpris le visage de Pikachu – elle dit qu’elle n’a eu aucun avertissement sur les raisons pour lesquelles elle a été démonétisée. «C’est leur choix», a conclu Amouranth à la fin de cette diffusion du 20 avril. “C’est comme ça.”

Eh bien, l’apocalypse Twitch est là. Au lieu de dire aux gens qu’ils ne peuvent pas faire de flux de spas risqués, Twitch démonétise leurs chaînes à la place. Amouranth perd plus de 30 000 $ à 40 000 $ par mois sur les publicités Twitch. Amouranth dit que c’est un précédent alarmant, mais est-ce vraiment?

Amouranth est libre de rejoindre une autre plate-forme qui accueillerait ses flux de spa que Twitch a démonétisés. Mais d’autres disent que cela ne s’arrêtera pas à l’exclusion de tout ce qui est jugé trop sexuel pour la plate-forme.

«Les gens qui applaudissent à ce que Twitch supprime les revenus d’Amouranth seront bientôt très fous lorsque leur streamer préféré sera bombardé pour être un risque pour la marque. Si vous pensez que cela s’arrête au contenu sexuel, détrompez-vous », a tweeté un utilisateur.

Pour le moment, Twitch n’a fait aucun commentaire sur la suppression à quelque titre officiel que ce soit. Il n’y a pas eu non plus de mise à jour d’Amouranth pour savoir si la situation a été résolue ou non. Ce qu’il est prudent de dire, c’est que la méta du flux du spa sur Twitch n’est probablement plus sûre pour quiconque essaie légitimement de créer un public. Vous devrez trouver un nouveau gadget pour obtenir des globes oculaires sur votre flux au-delà de vous asseoir dans un bain à remous et de vendre ensuite l’eau du bain en ligne.