L’adrénaline sera le bal des classiques

12/07/2021 à 13:44 CEST

LaLiga a présenté ce lundi le nouveau design de la Ballon d’ADRÉNALINE, le deuxième ballon officiel de la saison 2021/22 de LaLiga Santander et qui sera utilisé dans le grands matchs de la saison. A commencer par les deux classiques du football espagnol qui sont programmés le 24 octobre au Camp Nou et le 20 mars au Santiago Bernabéu.

Ce sera aussi le bal utilisé dans les derbies et autres matchs désignés. Dans le cas des derbies, outre le Madrid qui se jouera les 17e et 35e journées, il y a aussi Barcelone – Espanyol prévu le 21 novembre au Camp Nou et le 13 février à Cornellá. Ce sera aussi le ballon dans les derbys valencien et basque ou le duel entre l’équipe du Barça et l’Atlético de Madrid, actuel champion de la ligue.

Après le lancement de la boule principale ACCELERATE en juin dernier, avec un design faisant référence à l’énergie du FEU, ADRENALINA arrive maintenant avec une combinaison intense de couleurs jaune et bleu qui inspiré par la puissance énergétique d’une tempête ÉLECTRIQUE. Dans la saison 21/22, le ballon ADRENALINA roulera dans plus de la moitié des 38 tours à jouer. Le design de cette boule fait référence au force électrisante de certains matchs décisifs pour la saison, qui augmentent le rythme cardiaque des supporters et font couler l’adrénaline dans leurs veines comme El Clásico, GranDerbi, les derbies basques, Barcelone, Madrid, Valence ou encore l’Andalousie. L’azulgrana Griezmann ou l’Uruguayen Luis Suarez sont quelques-uns des visages de la campagne de ballon de LaLiga.