L’adversaire d’Amanda Serrano, Miriam Gutierrez, partage un visage défiguré après avoir reçu 236 coups stupéfiants et des commissions de boxe pourraient la forcer à prendre sa retraite

Amanda Serrano a dominé son adversaire samedi soir pour faire une déclaration avant un éventuel affrontement avec Katie Taylor.

Deux des meilleurs livre pour livre de la boxe féminine semblent être sur une trajectoire de collision maintenant, mais Serrano a dû réaliser une performance impressionnante à 135 livres et c’est exactement ce qu’elle a fait contre l’Espagnole Miriam Gutierrez.

Amanda Serrano et Miriam Gutierrez étaient tout sourire après leur guerre

Gutierrez, 38 ans, n’était pas une recrue. Elle avait une fiche de 14-1 avant le match avec sa seule défaite contre Taylor.

Cependant, Serrano, qui est promu par Jake Paul’s Most Valuable Promotions, a battu Gutierrez dans un concours unilatéral pour remporter une victoire par décision unanime, 99-91, 99-90, 100-90.

Gutierrez a depuis partagé des photos de son visage après le combat, qui l’ont vue prendre un incroyable 234 coups de poing au cours du combat.

Voici à quoi ressemblait Miriam Gutierrez avant de combattre Amanda Serrano

Gutierrez a pris une vraie punition de Serrano

Le Florida Department of Licensing and Regulation a infligé une suspension médicale indéfinie à Gutierrez et elle pourrait ne plus jamais être autorisée à se battre après les dommages qu’elle a subis contre Serrano.

Malgré la victoire facile, Serrano n’avait que du respect pour Gutierrez.

« Je tiens à remercier ma partenaire de danse Miriam Gutierrez. Elle n’est pas venue se coucher.

« Je me fiche de qui est devant moi, je ne viens pas jouer ! Elle vient de me dire qu’elle pesait 160 livres aujourd’hui. Dieu merci, j’ai travaillé avec ma fille Nisa Rodriguez qui pesait 165 livres.

«C’est une combattante coriace. Elle a dit qu’elle était en meilleure forme cette fois-ci que lorsqu’elle a combattu Katie Taylor parce qu’elle avait été licenciée pendant un an.

Miriam Gutierrez pourrait ne plus jamais boxer

«Maintenant, elle vient de se battre le mois dernier qu’elle a gagné. J’ai combattu la meilleure Miriam Gutierrez et je l’ai battue.

«Ce n’est pas une perte triste ou amère, c’est une perte digne, c’était une guerre du début à la fin.

«Ça a été un honneur. Je voulais être un combattant complet. Le KO, s’il est venu, il est venu. Mais je voulais juste m’assurer de la battre.

«La stratégie était d’aller là-bas et de la battre, de la battre à chaque tour et de la dominer. Il suffit de boxer et de montrer que je suis un combattant complet.

Les négociations pour Serrano contre Taylor devraient commencer sous peu.

