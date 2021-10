« L’adversaire vient de détruire le jeu »

L’entraîneur de West Brom, Valérien Ismael, a critiqué Birmingham après une courte victoire 1-0.

Les points semblaient être partagés à The Hawthorns jusqu’au vainqueur à la 75e minute de Karlan Grant pour les Baggies.

Dans ce qui pourrait être décrit comme une rencontre méfiante, aucune des deux parties n’a créé trop d’occasions nettes avant que l’impasse ne soit rompue.

Grant, qui a marqué quatre buts en quatre, a coupé de la gauche pour frapper bas dans le coin inférieur.

S’adressant à Sky Sports, Ismael a déclaré : « L’adversaire vient de détruire le match mais nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons. Restez patient et attendez votre chance et punissez et je suis juste convaincu que nous pouvons punir de cette façon.

Les visiteurs ont subi une défense qui fuit lors des derniers matchs et Ismael n’a pas tardé à le souligner.

« Il faut comprendre que Birmingham les cinq derniers matchs, ils ont encaissé douze buts », a déclaré le patron des Baggies. «Il était clair qu’ils venaient ici pour obtenir la feuille blanche, perdre du temps et créer de la frustration.

N’ayant marqué qu’un seul but la saison dernière, Grant en compte désormais cinq en 12 matches de championnat cette saison, faisant de lui le meilleur buteur de son équipe.

« Il a une bonne course et doit le rester et continuer à travailler », a déclaré Ismael. « Il a la confiance dont vous avez besoin et la qualité. Nous avons besoin de plus de buts de sa part.

Malgré les trois points, le maestro du milieu de terrain Alex Mowatt a été expulsé avec une autre blessure au pied au milieu de la seconde mi-temps.

Ismael a déclaré : « Nous savions avant le match que cela pouvait être un risque mais Alex avait un bon feeling et je pense qu’il a pris la bonne décision de sortir.

« La bonne chose est que c’est une ecchymose, ce n’est pas quelque chose de cassé. Nous devons gérer la blessure jusqu’au prochain match.

La victoire voit West Brom monter au sommet de la Championnat table sur la différence de buts, avec Bournemouth jouant samedi.

« Il est important que nous ayons fait notre travail », a ajouté Ismael. « À la minute, peu importe que vous soyez premier ou deuxième du tableau.

« Le plus important est d’obtenir les points avec régularité. »

L’analyste: Man United, Tottenham et Everton capables de revenir gagner ce week-end

Le patron adjoint salue Lyndon Dykes

Le directeur adjoint des Queens Park Rangers, John Eustace, a fait l’éloge de l’attaquant en forme, Lyndon Dykes.

L’Écossais a fait la une des journaux lors de la trêve internationale lorsqu’il a marqué un dernier but contre les îles Féroé.

Cette victoire cruciale signifie qu’une victoire contre la Moldavie en novembre leur assurera une place pour les barrages de la Coupe du monde.

Il s’agissait du quatrième but du leader en quatre matchs consécutifs pour l’Écosse.

LIRE LA SUITE: « C’est un joueur fantastique » – L’assistant fait l’éloge du talisman des Queens Park Rangers