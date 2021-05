Lady A annonce la tournée “ What A Song Can Do ” avec des invités spéciaux

Bande multi-platine Dame A a annoncé les détails de son retour tant attendu sur la route avec la prochaine tournée «What A Song Can Do». Le trio a partagé les nouvelles sur The Ellen DeGeneres Show aujourd’hui avant une représentation de leur hymne dansant et du single d’escalade actuel «Like A Lady», et a surpris les membres du public avec des billets pour la course de l’amphithéâtre.

Le trek de 34 villes débutera le 29 juillet à Uncasville, CT avec des invités spéciaux Carly Pearce, Niko Moon et Tenille Arts. Une partie des ventes de billets ira à LadyAID, le fonds philanthropique du groupe qui soutient des initiatives dans le monde allant de l’aide aux enfants vulnérables, aux problèmes sociétaux et culturels, en passant par l’aide aux catastrophes naturelles et le relèvement.

Citi est la carte de crédit officielle de prévente de la Lady A: What A Song Can Do.Notre et les titulaires de la carte Citi auront accès à l’achat de billets en prévente à partir de ce mardi 25 mai à 12h00 heure locale via Citi Entertainment. Les billets seront mis en vente au public à partir du vendredi (28/05) à 10h00, heure locale à www.ladyamusic.com.

«Cette tournée va vraiment permettre à nos fans de savoir à quel point ils comptent pour nous et ce que la musique a fait pour nous tous au cours de l’année dernière… ce qui est l’essence du nom de la tournée. Nous avons commencé à écrire une chanson intitulée «What A Song Can Do» et elle s’est transformée en une lettre d’amour à nos fans », a déclaré Charles Kelley.

«Nous allons nous imprégner de ces moments sur scène plus que jamais. Ça va être dur d’effacer les sourires de nos visages et je suis sûr que les larmes d’Hillary. Nous avons eu la chance de sortir de la nouvelle musique l’année dernière, mais il y a des chansons comme “ Champagne Night ” et “ What If I Never Get Over You ” que nous n’avons pas pu beaucoup jouer en live, donc nous savons que cela en fera un des moments vraiment spéciaux.

Pour plus d’informations sur la tournée What A Song Can Do, visitez le site officiel de Lady A.

Lady A: What A Song Can Do Dates de la tournée

29/07/21 Uncasville, CT – Mohegan Sun

30/07/21 Wantagh, NY – Northwell Health au Jones Beach Theatre

31/07/21 Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center

08/06/21 Bonner Springs, KS – Amphithéâtre Azura

08/07/21 Rogers, AR – Walmart Amp

08/08/21 St Louis, MO – Amphithéâtre du Casino Hollywood

13/08/21 Clarkston, MI – Théâtre musical DTE Energy

08/14/21 Syracuse, NY – Amphithéâtre St. Joseph’s Health à Lakeview

15/08/21 Boston, MA – Pavillon de la Leader Bank

19/08/21 Orange Beach, AL – L’amphithéâtre du quai

20/08/21 Jacksonville, FL – Daily’s Place

21/08/21 West Palm Beach, FL – Amphithéâtre financier iTHINK

28/08/21 Tuscaloosa, AL – Amphithéâtre Tuscaloosa ***

29/08/21 Evansville, IN – Centre Ford

09/02/21 Newport, KY – Salle de concert Ovation

09/03/21 Highland Park, IL – Ravinia Festival **

09/04/21 Columbus, OH – Express Live! Ampère *

09/05/21 Pittsburgh, PA – Étape AE *

09/09/21 Albuquerque, NM – Amphithéâtre Isleta

09/10/21 Norman, OK – Lloyd Noble Center

09/11/21 New Braunfels, TX – Amphithéâtre d’eau vive

16/09/21 Phoenix, AZ – Pavillon Ak-Chin

17/09/21 Irvine, Californie – Amphithéâtre FivePoint

18/09/21 Mountain View, Californie – Amphithéâtre Shoreline

23/09/21 Englewood CO – Amphithéâtre vert de Fiddler

24/09/21 Salt Lake City, Utah – Amphithéâtre USANA

25/09/21 Las Vegas, NV – The Theatre at Virgin Hotels

30/09/21 Wilmington, Caroline du Nord – Amphithéâtre Riverfront Park

10/01/21 Simpsonville, SC – CCNB à Heritage Park Amphitheatre

10/02/21 Alpharetta, GA – Amphithéâtre AmerisBank

10/08/21 Erie, PA – Arène d’assurance Erie

10/09/21 Albany, NY – Times Union Center

10/10/21 Gilford, NH – Pavillon de la Banque du New Hampshire

* Carly Pearce uniquement

** Niko Moon uniquement

*** Carly Pearce et Niko Moon uniquement