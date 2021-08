Lady A annonce un nouvel album, “What A Song Can Do”, sort son premier single

Bande multi-platine Dame A continuent d’émerger avec une nouvelle vision raffinée, alors qu’ils partagent les détails de la sortie complète de leur huitième album studio, What A Song Can Do (BMLG Records), sorti le 22 octobre.

Travaillant à nouveau avec le producteur Dann Huff, les 14 morceaux revigorent le son caractéristique du groupe – une fusion captivante de pop roots et d’harmonie électrisante qui domine les charts depuis plus d’une décennie. What A Song Can Do est une lettre d’amour aux fans – imprégnée du pouvoir de la musique pour nous aider, alors que leur nouvel album ressemble à un réveil, et pour Dave Haywood, Charles Kelley et Hillary Scott, la route à venir est meilleure que jamais.

“Nous avons redécouvert notre objectif, et c’est de divertir et de diffuser un message positif – je le crois vraiment vraiment”, a déclaré Charles Kelley. « Je veux que notre héritage soit des chansons qui font que les gens se sentent bien. Mais je pense aussi qu’il y a plus dans notre histoire qui n’a pas encore été écrite.

Le groupe a commencé un trek de 34 villes qui a été lancé le 29 juillet à Uncasville, CT avec des invités spéciaux Carly Pearce, Niko Moon et Tenille Arts. Une partie des ventes de billets ira à LadyAID, le fonds philanthropique du groupe qui soutient des initiatives dans le monde entier allant de l’aide aux enfants vulnérables, aux problèmes sociétaux et culturels, ainsi qu’à l’aide et au rétablissement en cas de catastrophe naturelle.

Précommandez What A Song Can Do.

Ce qu’une chanson peut faire

1. « Parlez de cette ville » | Dave Haywood, Charles Kelley, Hillary Scott, Nicolle Galyon, Jordan Reynolds

2. « Ce qu’une chanson peut faire » | Charles Kelley, Sam Ellis, Ryan Hurd, Laura Veltz

3. “Comme une dame” | Hillary Scott, Dave Barnes, Michelle Buzz, Martin Johnson, Brandon Paddock

4. « choses qu’il a transmises » | Charles Kelley, Julian Bunetta, Jesse Frasure, Thomas Rhett

5. « Feu » | Dave Haywood, Charles Kelley, Hillary Scott, Justin Ebach

6. « Chance de pluie » | Dave Haywood, Charles Kelley, Topher Brown, Justin Ebach

7. « Adorez ce que je déteste » | Dave Haywood, Hillary Scott, Natalie Hemby, Amy Wadge

8. “Où serais-je” | David Garcia, Natalie Hemby, Jordan Terry Minton

9. “Les amis ne laissent pas les amis” (avec Carly Pearce, Thomas Rhett, Darius Rucker) | Charles Kelley, Julian Bunetta, Ashley Gorley, Thomas Rhett

10. “Dans les vagues” | Charles Kelley, Joey Hendricks, Alysa Vanderheym, Michael Whitworth

11. « Vous continuez à penser ça » | Charles Kelley, Dave Cohen, Chris Gelbuda, Steven Lee Olsen

12. « Sois ça pour toi » | Dave Haywood, Charles Kelley, Corey Crowder

13. “Travailler sur cet amour” | Dave Haywood

14. “J’ai juré que je partais” | Dave Haywood, Charles Kelley, Hillary Scott, Jordan Reynolds, Parker Welling