Lady A parmi les prix spéciaux ACM avec Loretta Lynn, Luke Combs, Et Al

Pays favoris Dame A sera parmi les récipiendaires de la 14e édition annuelle des ACM Honors au Ryman Auditorium à Nashville le 25 août. Les Special Awards sont dédiés à la reconnaissance “des lauréats spéciaux et des lauréats des catégories hors caméra des 55e et 56e Academy of Country Music Awards”.

Lady A et l’auteur-compositeur toujours en demande Ross Copperman recevront le Gary Haber Lifting Lives Award, qui est décerné à un acteur country ou à un professionnel de l’industrie “consacré à l’amélioration de la vie grâce au pouvoir de la musique, a une générosité d’esprit et s’engage à au service des autres, voté par le conseil d’administration d’ACM Lifting Lives. Les récipiendaires précédents incluent Gayle Holcomb, Dolly Parton, Darius Rucker et Carrie Underwood.

Les derniers crédits en tête des charts de Copperman en tant qu’écrivain incluent Rucker’s “Bières et soleil” et “Happy Anywhere” et “Nobody But You” de Blake Shelton et Gwen Stefani. Il a récemment sorti son propre EP pop sudiste, Somewhere There’s A Light On. Copperman fait partie du conseil d’administration d’ACM Lifting Lives depuis 2016.

Parmi les autres récipiendaires du prix ACM Honors, citons l’exécutif Joe Galante et Rascal Flatts pour le prix ACM Cliffie Stone Icon et Luke Combs avec le Gene Weed Milestone Award. Dan + Shay recevra le prix international ACM Jim Reeves, Toby Keith le ACM Merle Haggard Spirit Award, et Loretta Lynn, Gretchen Peters et Curly Putman (à titre posthume) le ACM Poet’s Award.

La musique country de Ken Burns recevra le prix du film ACM Tex Ritter, tandis qu’Hillary Lindsey a été choisie comme auteur-compositeur de l’année ACM pour la deuxième année consécutive. Dans la perspective des honneurs de l’ACM, la fête de l’ACM pour une cause au profit d’ACM Lifting Lives reviendra en août, la première fois qu’elle se tiendra à Nashville. Cliquez ici pour plus d’informations sur les prix et les activités associées ; les billets sont maintenant en vente générale sur ticketmaster.com.

Précommandez le nouvel album de Lady A What A Song Can Do, qui sortira le 25 juin.

