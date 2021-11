Lady Gaga a l’air de remporter l’Oscar pour House of Gucci

Des médias tels que Variety soulignent que Gaga est une excellente candidate à l’Oscar pour House of Gucci, car l’Académie a une histoire de chanteurs aimants qui sont devenus des actrices telles que Barbra Streisand, Cher et elle-même dans A Star Is Born. Ils ont également mentionné que l’interprète de « Enigma » serait en compétition cette année avec Kristen Stewart (la préférée de Spencer jusqu’à présent), Olivia Colman, Penelope Cruz et Jessica Chastain.

« Les performances éblouissantes de @LadyGaga apportent le prochain niveau d’excellence à ce rôle. »

Anne Thompson, une chroniqueuse d’Indie Wire connue pour faire de bonnes prédictions pour ce type de récompenses, a déclaré que Lady Gaga et Jared Leto sont les personnages les plus forts à recevoir une nomination pour le film.

« #HouseofGucci est un plaisir pour la foule que les critiques ne soutiendront pas. Lors de la projection de la semaine dernière au musée de l’Académie, les acteurs du SAG ont montré leur soutien aux plus odieux mâcheurs du film, Lady Gaga et Jared Leto, qui peuvent participer à la course SAG ou aux Oscars , mais aurait pu utiliser les Golden Globes. »

#HouseofGucci est un plaisir pour la foule que les critiques ne soutiendront pas. Lors de la projection du Musée de l’Académie la semaine dernière, les acteurs de SAG ont manifesté leur soutien aux plus grands mâcheurs de scène du film, Lady Gaga et Jared Leto, qui pourraient se lancer dans la course SAG ou aux Oscars, mais auraient pu utiliser les Golden Globes. – Anne Thompson (@akstanwyck) 9 novembre 2021