Lady Gaga a parlé d’avoir été violée et d’être tombée enceinte à 19 ans

Lady Gaga révèle qu’elle pensait au suicide tous les jours 1:07

. – La superstar de la pop Lady Gaga a parlé de la douleur et du traumatisme persistants liés à une agression sexuelle à l’adolescence. Elle a révélé qu’elle avait subi une «rupture psychotique totale» des années après que son présumé violeur l’ait laissée enceinte.

La chanteuse lauréate d’un Grammy Award, de son vrai nom Stefani Germanotta, a rappelé son expérience déchirante lors d’une apparition émouvante sur le premier épisode de “The Me You Can’t See”, une nouvelle série documentaire co-créée par le prince Harry et Oprah Winfrey qui vise à lutter contre la stigmatisation entourant la santé mentale.

Gaga a parlé à travers ses larmes en racontant le moment où un producteur anonyme lui a demandé de se déshabiller avant de menacer de brûler sa musique.

“J’avais 19 ans et je travaillais dans l’entreprise, et un producteur m’a dit:” Enlevez vos vêtements “”, se souvient-il.

«Je lui ai dit non. Et je suis parti, et ils m’ont dit qu’ils allaient brûler toute ma musique. Et ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont continué à me demander, puis je me suis figé et juste … je ne me souviens même pas.

Gaga a déclaré qu’elle ne nommerait pas son agresseur présumé. «Je comprends ce mouvement #Metoo, je comprends que certains autres sont vraiment à l’aise avec ça, et je ne le fais pas, je ne veux plus jamais affronter cette personne.

“Ce système est si abusif, il est si dangereux.”

Lady Gaga: “J’ai fait une pause psychotique totale”

Selon le créateur de tubes tels que “Poker Face”, elle a été diagnostiquée avec un trouble de stress post-traumatique (PSTD) des années plus tard, après être allée à l’hôpital pour des douleurs chroniques. Il a rendu son diagnostic public en 2016.

«D’abord, j’avais une douleur totale, puis j’étais engourdi. Ensuite, j’ai été malade pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines après », a-t-elle expliqué. «Et j’ai réalisé que c’était la même douleur que j’ai ressentie lorsque la personne qui m’a violée m’a mise enceinte au coin, chez mes parents, parce que je vomissais et que je me sentais malade. Parce que j’avais été maltraité, j’ai été enfermé dans un studio pendant des mois. “

«Ce que je ressens quand j’ai mal, c’est ce que j’ai ressenti après avoir été violée», a-t-elle dit. J’ai eu tellement d’IRM et de scans. Ils ne trouvent rien, mais votre corps se souvient.

Gaga a déclaré que tout s’est arrêté avec un effondrement dont il a fallu des années pour se remettre.

«J’ai eu une pause psychotique totale, et pendant quelques années, je n’étais plus la même fille», a-t-elle révélé. Au cours de cette période, entre 2018 et 2019, elle a annulé un certain nombre de dates de concerts lors de sa tournée Joanne World.

Il a également remporté un Oscar, a-t-il noté, ajoutant: “Personne ne savait.”

Autres révélations de Lady Gaga sur sa santé mentale

Gaga a également parlé d’avoir des impulsions d’automutilation: “C’est vraiment très réel de sentir qu’un nuage noir vous suit partout où vous allez, vous disant que vous êtes inutile et que vous devriez mourir.” Et je criais et me jetais contre le mur.

Le chanteur a déclaré: «Savez-vous pourquoi il n’est pas bon de se couper? Savez-vous pourquoi il n’est pas bon de se jeter contre le mur? Savez-vous pourquoi l’automutilation n’est pas bonne? Parce que cela vous fait vous sentir plus mal. Vous pensez que vous allez vous sentir mieux parce que vous montrez à quelqu’un: “Hé, regarde, ça fait mal.” Cela n’aide pas. Je dis toujours aux gens: «Dis à quelqu’un, ne montre à personne».

Maintenant âgée de 35 ans, Gaga a déclaré que son processus de guérison consistait à «essayer de m’assurer que je redonne avec cette expérience, plutôt que, je ne sais pas, l’empêcher de s’éloigner et de faire semblant».

Son chemin vers la récupération est “une montée lente”, a-t-il déclaré. Même si j’ai un brillant six mois, tout ce qu’il faut, c’est un déclencheur une fois pour me sentir mal. Et quand je dis me sentir mal, je veux dire vouloir me couper, penser à mourir, me demander si je le ferai un jour.

Où chercher de l’aide?

Les organisations suivantes fournissent un soutien confidentiel aux victimes de viol et d’agression sexuelle:

Aux États-Unis.:

RAINN, le réseau national de viol, d’abus et d’inceste: 1-800-656-4673

Ligne nationale de prévention du suicide: 1-800-273-TALK

Pour obtenir de l’aide en dehors des États-Unis, l’Association internationale pour la prévention du suicide fournit un répertoire mondial des ressources internationales et des lignes directes. Vous pouvez également vous tourner vers Befrienders Worldwide.

Au Royaume-Uni

Crise du viol: http://www.rapecrisis.org.uk

La confiance des survivants: 08088 010818

Les Samaritains (hotline 24h / 24): 116123

En Amérique latine

Argentine: Ligne de prévention du suicide – Aide au suicide en ligne (54-11) 5275-1135 ou 135 de Buenos Aires et de la GBA

Bolivie: Téléphone de l’espoir – La Paz: 2248486

Brésil: Centre Valorização da Vida, CVV. Téléphone 188.

Chili: Téléphone de l’espoir – +56 42221200

Colombie: Téléphone de l’espoir – +571 323 24 25

Pour plus de pays et de villes, cliquez ici.