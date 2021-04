Lady Gaga, Adam Driver et Jared Leto en action

Les acteurs ont plongé pleinement leurs personnages dans une scène très intense, lors du tournage du film «House of Gucci» à Rome. Lady Gaga interpreta a la ‘Viuda Negra’ Patrizia Reggiani, Adam interpreta a Maurizio Gucci y Jared interpretará a Paolo Gucci en el drama autobiográfico, de Ridley Scott, que documenta el matrimonio, el divorcio y el posterior complot de Patrizia Reggiani para asesinar a su ex mari. Lady Gaga portait une élégante robe violette et Jared Leto avait l’air tout simplement méconnaissable. Les trois acteurs ont été vus avoir une discussion très animée dans la rue.

Ne manquez pas Lady Gaga en robe de mariée!