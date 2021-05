Lady Gaga annonce l’édition du 10e anniversaire de “ Born This Way ”

Continuer à célébrer le 10e anniversaire de Né comme ça, Lady Gaga a annoncé Born This Way The Tenth Anniversary Edition, qui comprendra les 14 titres du deuxième album de la chanteuse en 2011, en plus de six versions alternatives réinventées par des artistes et défenseurs LGBTQIA +. Le projet sortira le 18 juin via Interscope Records.

Inclus dans ces versions alternatives est une réinvention de «Judas» par Big Freedia, un leader dans le genre et la communauté de musique Bounce, qui est maintenant disponible. «Judas était ma chanson préférée quand elle est sortie à l’origine, donc je voulais vraiment la reprendre. Je suis plus que ravi que ce soit le premier à abandonner ce projet! » dit Big Freedia. «Pour moi, Judas est une chanson d’amour sur le fait que quelqu’un te salit. J’ai certainement eu mon expérience avec ça. Qui ne peut pas comprendre?

Alors que les cinq autres artistes en vedette n’ont pas encore été annoncés, les autres chansons sélectionnées incluent «Marry The Night», Highway Unicorn (Road To Love), «Yoü and I», «The Edge of Glory» et «Born This Way ( The Country Road Version). »

La semaine dernière, le maire de West Hollywood, Lindsey P. Horvath, a nommé le 23 mai Né de cette façon jour et a présenté à Gaga une clé de la ville. Dans son discours de remerciement, la chanteuse multi-platine a souligné l’inspiration derrière l’album et sa chanson-titre, dont ce dernier est devenu un hymne stimulant au sein de la communauté LGBTQIA + dans les années qui ont suivi sa sortie.

«Born This Way, ma chanson et mon album, ont été inspirés par Carl Bean, un activiste religieux noir gay qui prêchait, chantait et écrivait sur le fait d’être ‘Born This Way’. Notamment, ses premiers travaux remontent à 1975, 11 ans avant ma naissance », a expliqué Gaga. «Merci pour des décennies d’amour implacable, de bravoure et une raison de chanter. Ainsi, nous pouvons tous ressentir de la joie, car nous méritons la joie. Parce que nous méritons le droit d’inspirer la tolérance, l’acceptation et la liberté pour tous. »

Born This Way L’annonce de l’édition du dixième anniversaire s’accompagne de la sortie d’une nouvelle collection de produits disponibles en pré-commande sur le site officiel de Lady Gaga.

Born This Way The Tenth Anniversary Edition est disponible en précommande dès maintenant.