Lady Gaga célèbre la liberté de Britney Spears et lui donne de bons conseils

« Je tiens à elle et je lui souhaite le meilleur. Et je suis très heureux qu’elle puisse enfin avoir l’avenir qu’elle veut », a déclaré la star de la musique, qui fait la promotion de son nouveau film House of Gucci ces jours-ci, en conversation avec lui. Programme de divertissement ce soir.

Lady Gaga. (Instagram / Lady Gaga.)

La diva n’a pas voulu entrer dans les détails de sa relation personnelle avec Britney, mais il a tenu à souligner son malaise face au traitement frivole que certains commentateurs, célébrités et journalistes ont traditionnellement accordé aux problèmes émotionnels et psychologiques du chanteur.

Gaga Il a rappelé que la santé mentale est un domaine très délicat dont dépend le bien-être intégral des personnes et avec lequel, par conséquent, il n’est pas possible de jouer.