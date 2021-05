Lady Gaga chante Smelly Cat en duo avec Lisa Kudrow

“Puis-je dire quelque chose? Merci beaucoup d’être la personne pour nous tous dans Friends, je ne sais pas si c’est la bonne façon de le dire, mais la différente, ou celle qui était vraiment elle-même, “dit-elle à l’actrice.

La meilleure partie est que l’interprète de ‘Born this Way’ elle est habillée comme Phoebe a celle Epoque. Ses cheveux blonds moyens sont attachés dans des petits pains spatiaux, tout comme le personnage de Friends se peignait les cheveux. Et elle portait un crop top à motifs, un pantalon à fleurs, un manteau très frappant en jaune tissu avec des détails rose vif et des bottes plates-formes à lacets violettes.

Inutile de dire que les performances de Gaga sont vraiment bonnes. Peut-être que je peux l’ajouter à la gamme Chromatica Ball?