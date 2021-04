Lady Gaga dans une scène très dramatique pour « House of Gucci »

L’actrice et chanteuse se transforme une fois de plus en Patrizia Reggiani et cette fois on la capture en train de filmer une scène forte avec sa co-star John Huston. Dans la scène, Patrizia Reggiani emmène sa fille à l’école et organise un énorme scandale lorsque l’avocat de son mari (John Huston) se présente pour lui remettre les papiers de divorce. Lady Gaga montre clairement sa grande capacité d’actrice.

Si vous avez manqué le baiser de Lady Gaga et Adam Driver sur le plateau de tournage il y a quelques semaines, vous pouvez le consulter ici.