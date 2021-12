Lady Gaga dit qu’elle est une « masochiste » quand elle agit

Mauvais roman? Lady Gaga souffre pour son art bien-aimé, y compris son jeu d’acteur.

Lors d’une table ronde avec d’autres actrices Penelope Cruz, Kirsten Dunst, Jennifer Hudson, Kristen Stewart et Tessa Thompson, publié dans le Los Angeles Times le 15 décembre, Gaga s’est décrite comme une « masochiste » lorsqu’elle agit et « complètement détachée de la vie réelle ». La star, qui a récemment reçu une nomination aux Golden Globes pour son rôle de Patrizia Reggiani avide de pouvoir dans House of Gucci, a parlé de son processus « totalement malsain » au groupe.

House of Gucci marque le deuxième grand film de Gaga après le film primé aux Oscars 2018, A Star Is Born. Pour son film récent, elle a utilisé son traumatisme personnel pour se connecter à son personnage récent dans une scène où son personnage se voit remettre des papiers de divorce à l’école de sa fille.

« Je me souviens juste d’avoir dit : ‘Je vais te crier dessus pour chaque femme sur terre, pour chaque femme qui a été blessée de cette façon' », a déclaré Gaga. « Et puis je me suis ramené à l’endroit où j’ai été agressé dans ma propre vie. Je me sens toujours comme une rock star que j’ai pu me relever et continuer et continuer à travailler. »