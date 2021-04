Lady Gaga, Dua Lipa, Cynthia Erivo, Andra Day – WWD

C’était un week-end des Oscars pas comme les autres ces derniers temps à Los Angeles.

Le dîner annuel, étoilé et intime de Chanel a été annulé cette année au milieu du COVID-19, tout comme la fête notable de Vanity Fair.

Sir Elton John, cependant, a organisé sa soirée de visionnage en ligne, qui a recueilli dimanche 3 millions de dollars pour la Elton John AIDS Foundation – son organisation à but non lucratif créée pour soutenir la prévention et l’éducation sur le VIH.

«Quand je suis devenu sobre, je voulais faire quelque chose pour redonner», a-t-il déclaré à propos de la création de l’organisation en 1993. «Ma vie a complètement changé avec la sobriété, et je pensais en tant qu’homosexuel que je n’avais pas fait assez pour les gens qui sont décédés du sida et du VIH dans les années 80. Je n’étais pas assez militant.

Animé par le chanteur emblématique aux côtés de son mari, David Furnish, et de l’animateur Neil Patrick Harris, l’événement a présenté des apparitions virtuelles de trois grandes stars: la chanteuse-actrice Cynthia Erivo; Dua Lipa, qui a interprété des versions épurées de ses succès radiophoniques dans deux numéros frappants de Balenciaga (rejoignant même Sir John pour un duo), et Lady Gaga, qui a filmé le tournage de «House of Gucci».

«Cette dernière année a eu un impact énorme sur la santé mentale des gens du monde entier», a déclaré Gaga, apparemment habillée en Patrizia Reggiani dans un ensemble de velours rouge, une éruption de style des années 70 et des lunettes de soleil. «Nous avons tous eu ces jours, semaines ou plus où nous pouvons avoir l’air bien de l’extérieur, mais à l’intérieur, c’est une tout autre histoire. La santé mentale est essentielle à notre santé physique. Et cela est particulièrement vrai pour les jeunes qui luttent contre le VIH. Il est tragique de penser qu’un quart des adolescents vivant avec le VIH n’ont pas accès aux soins médicaux dont ils ont besoin, en raison de dépression ou de se sentir dépassés. La réalité est que nous ne mettrons fin à la crise du sida que si nous nous soucions à la fois de la santé mentale et physique. »

Elle a continué à encourager les téléspectateurs à faire un don en scannant le code QR ou en envoyant le numéro sur leur écran.

«Profitez du reste du spectacle», a-t-elle ajouté. «J’envoie tout mon amour. Ciao. »

Le Dr Anthony Fauci s’est également présenté – à distance également – pour discuter des disparités en matière de santé avec le VIH et le COVID-19 affectant les personnes de couleur.

«Les jeunes sont particulièrement vulnérables au VIH, représentant environ un tiers des nouvelles infections à VIH», a-t-il dit, ajoutant que la réduction des niveaux de dépistage du VIH, ainsi que les «interruptions» des approvisionnements dues au COVID-19 sont «extrêmement préoccupantes. “

«De sérieux défis nous attendent pour lutter contre la pandémie mondiale de COVID-19», a poursuivi Fauci. «Pourtant, alors que nous naviguons dans la deuxième année de cette pandémie, une voie pour la vaincre, éclairée par le développement rapide de vaccins COVID-19 sûrs et hautement efficaces, nous donne des raisons d’espérer.

Après les Oscars, la plupart sont rentrés chez eux se coucher – mais pas Andra Day, qui a été nominée pour la meilleure actrice pour son travail en tant que Billie Holiday dans «Les États-Unis contre Billie Holiday».

Après le spectacle, la chanteuse-actrice tenait sa cour à Spring Place, le club des membres de Beverly Hills, en Californie, pour son after party. Elle portait toujours sa robe dorée personnalisée Vera Wang, mais avait troqué ses talons contre des claquettes confortables. Parmi les autres participants figuraient Emma Roberts, Garrett Hedlund, Winnie Harlow et Evan Ross. Il semblerait que tout le monde ait dû faire tester le COVID-19 avant d’entrer.

Quelques jours plus tôt, Diane von Furstenberg a également organisé un événement inaugural.

Créé en partenariat avec le musée de l’Académie de Los Angeles (dédié à l’art et à la science du cinéma, ouverture le 30 septembre), il s’agissait d’une série virtuelle de discussions animées par la programmatrice artistique en chef du musée, Jacqueline Stewart, lors de conversations avec les lauréates des Oscars et pionnières Sophia Loren , Whoopi Goldberg, Marlee Matlin et Buffy Sainte-Marie. L’affaire a été inspirée par le déjeuner annuel de von Furstenberg organisé pour honorer les nominées aux Oscars.

“Ces déjeuners sont très, très confortables, très chaleureux”, a déclaré le créateur de mode. «Pas de presse. Peut-être un photographe, donc nous avons des souvenirs. Et nous parlons. Nous parlons d’être des femmes en charge, et nous parlons d’être des femmes dans cette industrie et il y a tellement d’énergie qui en sort.