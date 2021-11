Lady Gaga enflamme le tapis rouge de la maison Gucci avec un look fougueux

Lady Gaga SLAY « House of Gucci » Première au Royaume-Uni

Dame (Gaga) en rouge !

Encore une fois, Lady Gaga fait pâlir les fans avec sa mode féroce et fabuleuse. Le samedi 13 novembre, la gagnante d’un Grammy a enflammé le tapis rouge lors de la première milanaise de la maison Gucci, dans laquelle elle joue le rôle de femme fatale. Patrizia Reggiani dans le prochain Ridley Scott film.

L’interprète de « Rain On Me » a foulé le tapis rouge du Space Cinema Odeon dans une robe rouge flamboyante de l’Atelier Versace. Le design personnalisé épousait ses courbes avec son corsage sensuel en forme de corset qui comportait des découpes peek-a-boo et un décolleté plongeant. Lady Gaga a fait monter la température encore plus car la pièce qui fait tourner les têtes avait également une fente à la cuisse et une traîne au sol.

Elle a accessoirisé avec des bijoux de Tiffany & Co., des talons plateforme de couleur cramoisie et un maquillage audacieux qui comprenait un œil charbonneux dramatique.

« J’ai pleuré toute la journée en faisant de la presse à Milan », a écrit la superstar sur son compte Instagram. « Je suis tellement reconnaissant et humilié d’être dans notre film #HouseOfGucci … Père, Fils et ce soir … Haus de @Versace. »