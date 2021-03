Lady Gaga est critiquée pour ne pas avoir rencontré Patrizia Reggiani pour préparer le rôle

Il y a quelques jours, nous avons pu voir la première image de Maison de Gucci, le nouveau film de Ridley Scott. Et, bien que les premières réactions aient été très enthousiastes (louant la caractérisation de Pilote Adam Oui Lady Gaga comme le mariage malheureux de Gucci), a déjà laissé le temps au film d’être impliqué dans la polémique. Et c’est que dans Maison de Gucci Lady Gaga joue Patrizia reggiani, un membre du célèbre clan qui est toujours en vie, et qui n’a apparemment pas été consulté sur la manière dont l’actrice jouerait le rôle.

Selon l’agence italienne Ansa, Reggiani a critiqué Lady Gaga pour elle « Manque de sensibilité. »« Je suis bouleversé que Lady Gaga me joue dans le nouveau film de Ridley Scott et n’ait pas eu la considération et la sensibilité pour venir me rencontrer, » déclare. «Ce n’est pas une question économique, je ne recevrai pas un sou pour le film. C’est une question de respect et de bonnes manières ». Le film de Scott raconte la relation turbulente de Maurizio Gucci (petit-fils du fondateur de la marque Guccio gucci, qui joue Driver) et Reggiani elle-même, qui a sauté dans les médias lorsque Reggiani a incité le meurtre de son ex-partenaire.

Maurizio et Patrizia ont rompu leur relation amoureuse en 1985 et dix ans plus tard, le premier a été abattu dans son bureau de Milan. Reggiani a été reconnue coupable du crime en 1998 et condamnée à une peine de 29 ans de prison, réduite par la suite à 26 ans. Elle a été libérée de prison en 2016, et la production de Scott a apparemment été développée en dehors d’elle à son grand dam, avant laquelle Lady Gaga n’a pas encore commenté.

En ce qui concerne Maison de Gucci, marque le premier rôle de Gaga depuis qu’elle a été nominée pour un Oscar de la meilleure actrice (et a remporté la meilleure chanson originale) pour Une étoile est née, alors que son co-star Driver a été nominé l’année dernière pour Histoire d’un mariage. Le film de Scott présente une distribution somptueuse pour déclencher l’histoire troublante de la Gucci, y compris au-delà de Driver et Gaga pour Al Pacino, Jeremy Irons ou Jared Leto.

Avec un script écrit par Riberto Bentivegna et basé sur le livre La maison Gucci de Sara Gay Forden, a sa date de sortie prévue pour le prochain 24 novembre dans les théâtres.