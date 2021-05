Lady Gaga est tombée enceinte après avoir été violée à 19 ans par le producteur ⋆ .

Gaga a partagé son expérience de viol et de souffrance d’une rupture psychotique (Photo: Apple TV +)

Lady Gaga est tombée enceinte après avoir été violée et a subi une «rupture psychotique totale».

La star, de son vrai nom Stefani Germanotta, a partagé son expérience sur le premier épisode de l’émission d’Oprah Winfrey et du prince Harry, The Me You Can’t See, qui explore la santé mentale avec des invités célèbres.

Gaga, maintenant âgée de 35 ans, a expliqué qu’elle avait 19 ans lorsqu’elle a été agressée sexuellement par un producteur de musique, car elle a refusé de nommer car elle “ ne veut plus jamais affronter cette personne ”.

Dans une interview émouvante de l’émission, le chanteur de Shallow a déclaré: «J’avais 19 ans et je travaillais dans l’entreprise, et un producteur m’a dit:« Enlève tes vêtements. » Et j’ai dit non. Et je suis parti, et ils m’ont dit qu’ils allaient brûler toute ma musique. Et ils ne se sont pas arrêtés.

«Ils n’ont pas arrêté de me demander, et je me suis juste figé et je – je ne me souviens même pas.

Gaga a ressenti un engourdissement physique et de la douleur après l’agression, et lorsqu’elle est allée à l’hôpital des années plus tard, elle a été envoyée chez un psychiatre plutôt qu’un médecin pour ses symptômes physiques.

Elle a expliqué: “ J’ai d’abord ressenti une douleur intense, puis je suis devenue engourdie. Et puis j’ai été malade pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines après, et j’ai réalisé que c’était la même douleur que j’ai ressentie lorsque la personne qui m’a violée m’a déposé enceinte dans un coin.

Gaga subissait une rupture psychotique lorsqu’elle a remporté un Oscar (Photo: Robyn BECK / .)

«Chez mes parents parce que je vomissais et j’étais malade. Parce que j’avais été maltraité. J’ai été enfermé dans un studio pendant des mois.

«J’ai eu une pause psychotique totale, et pendant quelques années, je n’étais plus la même fille», a-t-elle déclaré. «Ce que je ressens quand je ressens de la douleur était ce que je ressentais après avoir été violée. J’ai eu tellement d’IRM et de scans où ils ne trouvent rien. Mais ton corps se souvient.

La chanteuse et actrice a déclaré qu’elle vivait toujours la rupture psychotique lorsqu’elle a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale pour A Star Is Born en 2019.

Pendant ce temps, Gaga a lutté avec l’impulsion de s’automutiler, et bien qu’elle ait appris “ toutes les façons de m’en sortir ”, elle a ajouté que “ tout ce qu’il faut, c’est se déclencher une fois pour se sentir mal ”.

Elle a dit: “ Vous savez pourquoi ce n’est pas bon de couper? Tu sais pourquoi il n’est pas bon de se jeter contre le mur? Vous savez pourquoi il n’est pas bon de s’automutiler? Parce que cela vous fait vous sentir plus mal.

«Vous pensez que vous allez vous sentir mieux parce que vous montrez à quelqu’un:« Écoutez, j’ai mal. » Cela n’aide pas. Je dis toujours aux gens: «dis à quelqu’un, ne montre à personne».

Le voyage de Gaga vers la guérison n’a pas été une ligne droite (Image: Apple TV +)

Gaga a déclaré qu’elle avait progressivement appris à faire face, mais a déclaré que l’amélioration de sa santé mentale n’était pas une “ ligne droite ”.

La chanteuse de Bad Romance avait déjà parlé du viol dans une interview en 2014, affirmant qu’elle l’avait initialement gardé secret pendant sept ans.

L’année suivante, Gaga écrit la chanson Til It Happens To You avec Diane Warren pour la bande originale de The Hunting Ground, un documentaire sur le viol sur les campus aux États-Unis.

Soulignant l’effet dévastateur des agressions sexuelles, Gaga a interprété la chanson aux Oscars en 2016, avec 50 survivants d’agression sexuelle la rejoignant sur scène.

Toujours dans The Me You Can’t See, Oprah et Glenn Close partagent leurs histoires, et le prince Harry est franc sur le traumatisme qu’il a subi après la mort de sa mère, la princesse Diana, à l’âge de 12 ans.

Soutien aux victimes

Victim Support offre un soutien aux survivants de viol et d’abus sexuels. Vous pouvez les contacter au 0333300 6389.

Il a déclaré: “ J’étais prêt à boire, j’étais prêt à prendre de la drogue, j’étais prêt à essayer de faire les choses qui me faisaient me sentir moins comme je le ressentais. Mais j’ai lentement pris conscience que, OK, je ne buvais pas du lundi au vendredi, mais je boirais probablement pour une semaine en une journée, un vendredi ou un samedi soir.

“ Et je me retrouvais à boire, non pas parce que j’aimais ça, mais parce que j’essayais de masquer quelque chose. ”

The Me You Can’t See est disponible en streaming sur Apple TV +.



