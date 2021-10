Lady Gaga et d’autres stars dont vous ne saviez jamais qu’elles étaient dans les Sopranos

Un talent de liste ? Par ici!

Lorsque le drame familial existentiel de la mafia Les Sopranos a été créé en 1999, il a sans doute redéfini HBO et le paysage télévisuel dans son ensemble, avec Jacques Gandolfini mettant en vedette le patriarche Tony Soprano, qui essaie d’équilibrer ses responsabilités envers les parents de sang avec les pressions de faire partie de l’une des cinq familles.

Edie falco, Jamie Lynn Sigler et Robert Iler composaient la famille Soprano de la banlieue du New Jersey, tandis que Michael imperioli, Tony sirico, Steven Van Zandt, Vincent Pasteur, Steve Schirripa et Joe pantoliano a complété l’équipe de la mafia de Tony. Et puis il y avait la soeur de Tony (Aïda Turturro) et cousine (Steve Buscemi), avec son oncle Junior (Dominique chianois) et mère (Nancy marchande), qui n’a fait qu’ajouter au stress de la vie quotidienne de Tony — menant à des séances régulières avec son thérapeute, le Dr Melfi (Bracco lorraine).

La véritable distribution d’ensemble a remporté 21 Emmy Awards, cinq Golden Globe Awards et un Peabody Award au cours de ses six saisons, se terminant en 2007. Et il est donc presque facile d’oublier qu’au cours de ses huit années à l’antenne, des stars comme Annette Bening et Ben Kingsley se sont joués, tandis que des acteurs moins connus à l’époque comme Lady Gaga, Michael B. Jordan et Michael K. Williams avait de petites parties.