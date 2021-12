Lady Gaga et Tony Bennett apportent ‘Love For Sale’ à ‘MTV Unplugged’

Lady Gaga et Tony Bennett ont sorti leur MTV débranché spécial à l’appui de leur dernier album, Amour à vendre, le jeudi soir (16 décembre). La performance a été enregistrée alors que Bennett continuait de lutter contre la maladie d’Alzheimer, peu de temps avant d’annuler ses concerts restants l’été dernier et de prendre officiellement sa retraite.

Plus tôt ce mois-ci, le duo a partagé une performance de « Anything Goes » de Cole Porter de Joue contre joue pour The Late Show With Stephen Colbert tourné plus tôt cette année au Radio City Music Hall. Gaga a également parlé avec Colbert de son travail en collaboration avec Bennett lors d’une interview pour accompagner la performance.

« En le regardant commencer son parcours avec la maladie d’Alzheimer il y a des années, je me souviens que je voulais tenir une promesse que je lui avais faite », a-t-elle expliqué. « Notre album Cheek to Cheek est devenu n°1 et je l’ai appelé et lui ai dit : ‘Hey Tone, nous sommes n°1 dans le monde avec un disque de jazz’. Et il dit : ‘Hey Lady’ – c’est comme ça qu’il m’appelle – ‘nous devons faire un disque de Cole Porter, toutes les chansons de Cole Porter, toutes les chansons d’amour.’ »

L’apparition du couple à Radio City a eu lieu dans le cadre d’une course de deux nuits qui est finalement devenue les dernières performances en direct de Bennett avant de prendre sa retraite à la suggestion de son équipe médicale à la suite d’un diagnostic de maladie d’Alzheimer.

« Quelques années plus tard, sa maladie d’Alzheimer a commencé à s’installer, et j’ai dit » allons en studio maintenant « … Quand je vous dis que lorsque le jazz commence, cet homme s’illumine d’une manière tellement magique », a déclaré Gaga. . «Cela m’a juste rappelé que pour quiconque a un membre de sa famille ou quelqu’un qu’il aime qui souffre de la maladie d’Alzheimer ou de démence, la musique est magique. La musique est un miracle.

« Anything Goes » est le morceau d’ouverture de Cheek To Cheek, le premier album collaboratif entre Gaga et Bennett partagé en 2014. Il a marqué la première sortie officielle complète entre la paire et a remporté un Grammy Award du meilleur album vocal pop traditionnel en 2015. .

Achetez ou diffusez Love For Sale.