Lady Gaga et Tony Bennett dans les coulisses de “Love For Sale”

Lady Gaga et Tony Bennett ont partagé un moment spécial dans les coulisses de la création de leur album collaboratif récemment sorti Love For Sale. Dans le visuel, Bennett fait asseoir Gaga pour une séance d’art où il dessine une photo d’elle.

La vidéo présente l’audio de la piste de l’album “I Concentrate On You”, correspondant à leur activité partagée. Vêtue d’une élégante robe noire parsemée de pierres flashy, Gaga pose alors que Bennett met un crayon sur du papier. Lorsque la photo est terminée, il retourne le carnet de croquis pour qu’elle la voie.

« C’est beau, c’est si beau. Ça me fait pleurer », dit-elle.

C’est un moment de larmes pour Gaga alors qu’elle s’agenouille devant son collaborateur. Bennett a récemment annoncé qu’il ne serait plus musicien de tournée, sous la direction de son équipe médicale suite à un diagnostic de maladie d’Alzheimer. Sa dernière représentation publique a eu lieu au Radio City Music Hall le jour de son 95e anniversaire aux côtés de Gaga pour One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga. L’émission sera diffusée en spécial sur SCS le dimanche 28 novembre.

Love For Sale est sorti vendredi avec les singles précédemment partagés “Love For Sale” et “Je prends un coup de pied de toi” en plus de 10 nouveaux morceaux. Le dessin de la séance de croquis est présenté sur la couverture de l’album avec Bennett montrant le carnet de croquis tandis que Gaga regarde la caméra.

Love For Sale est le deuxième album collaboratif de Gaga et Bennett qui ont déjà uni leurs forces en 2014 Joue contre joue. On ne sait pas si le duo aura la chance de collaborer à nouveau sur un projet pleinement formé à l’avenir – mais leur partenariat créatif a suscité un fort amour pour la sortie de la musique jazz à Gaga.

Love For Sale est disponible en streaming ou en achat maintenant.