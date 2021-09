Lady Gaga et Tony Bennett s’associent à ViacomCBS pour trois offres spéciales

ViacomCBS a dévoilé une série de programmes spéciaux à lancer à l’appui de Lady Gaga et le deuxième et dernier album collaboratif de Tony Bennett Amour à vendre, sortira le 1er octobre via Interscope et Columbia Records. Le partenariat formé entre le duo et ViacomCBS donne lieu à trois offres spéciales exclusives à partager via CBS, MTV Entertainment Group et Paramount Plus au cours des prochains mois.

« Nous sommes honorés de nous associer au légendaire Tony Bennett et à l’emblématique Lady Gaga pour la plus grande collaboration multiplateforme de talents musicaux de ViacomCBS à ce jour », a déclaré Bruce Gillmer, directeur du contenu de la musique pour Paramount Plus et président de la musique, des talents musicaux, programmation et événements pour ViacomCBS. « Avec la vaste gamme de nos marques et plateformes uniques, ViacomCBS offre un guichet unique aux artistes pour présenter leurs sorties musicales mondiales et leur contenu créatif de toutes sortes. »

Une dernière fois : une soirée avec Tony Bennett et Lady Gaga, la première des trois émissions spéciales, sera diffusée sur CBS le dimanche 28 novembre, coïncidant avec le week-end de Thanksgiving. Après sa diffusion initiale, la spéciale sera disponible en streaming sur Paramount Plus. L’émission spéciale durera une heure et présentera des images capturées lors de deux concerts que le duo a donnés en août au célèbre Radio City Music Hall de New York. Les spectacles ont marqué les dernières performances publiques de Bennett, l’une ayant eu lieu le jour du 95e anniversaire du musicien.

Pour le deuxième événement, Bennett et Gaga participeront à la série classique MTV débranché. L’émission spéciale sera diffusée cet hiver avec une sortie officielle à partager. La session Unplugged du duo a également été enregistrée à peu près en même temps que les performances du Radio City Music Hall.

La Dame et la Légende marquera la finale des trois événements spéciaux en soutien à Love For Sale. Le documentaire, qui n’a pas encore de date de sortie, sera disponible exclusivement sur Paramount Plus. Le film suivra Bennett et Gaga tout au long de la réalisation de Love For Sale et comprendra des séquences remontant à leur premier projet collaboratif. Joue contre joue (2014). Il a été décrit comme “un regard intime sur une belle amitié et un partenariat musical qui transcende les générations”.

“MTV fait partie de l’histoire de Tony Bennett depuis les années 90 et a été le foyer de certains des moments les plus emblématiques de Lady Gaga au cours de sa carrière”, a expliqué le manager de Gaga, Bobby Campbell. “Nous sommes fiers de nous associer à ViacomCBS pour apporter l’expérience de” Love For Sale “au monde à travers les plateformes et les générations.”

Le duo sortira également un clip pour la chanson principale de leur album, “Love For Sale” ce vendredi 17 septembre à 9h00 PT.

Love For Sale sort le 1er octobre et est disponible en pré-commande.