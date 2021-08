Lady Gaga et Tony Bennett se réunissent dans le clip “I Get A Kick Out Of You”

Suite à l’annonce de leur deuxième album de duos, Lady Gaga et la légende du crooner Tony Bennett ont partagé une vidéo en studio de leur reprise de Cole Porter, “I Get a Kick Out of You”.

Les deux talents vocaux aborderont l’intégralité du recueil de chansons du célèbre compositeur de Broadway sur leur dernier album, Love For Sale.

Le duo a annoncé l’album plus tôt cette semaine le 3 août, date du 95e anniversaire de Bennett, et il sortira le 1er octobre via Columbia/Interscope. Love for Sale marque le deuxième album collaboratif de Lady Gaga et Tony Bennett après le succès de 2014 Joue contre joue.

Dans le visuel, l’amour et l’appréciation mutuels entre les deux chanteurs sont clairs, alors que Gaga regarde Bennett avec adoration tout au long de la performance.

Bennett a passé plus de sept décennies à se consacrer à l’exécution du Grand recueil de chansons américain et Lady Gaga qui, avec Tony à ses côtés, a renouvelé son amour pour la norme populaire et s’est redéfinie dans le processus.

L’album présente des duos ainsi que des performances en solo des deux artistes accompagnés du quatuor de Tony Bennett, The Brian Newman Quintet, ainsi que des arrangements de big band et d’orchestre de Marion Evans et Jorge Callandrelli.

Love for Sale sera également le dernier enregistrement en studio de Bennett, après l’annonce que le chanteur emblématique luttait contre la maladie d’Alzheimer depuis 2016. Après son diagnostic, Bennett et Gaga se sont rendus à Electric Lady à New York pour commencer à enregistrer Love for Sale et ont terminé le album en 2020.

Plus tôt cette semaine, Bennett a présenté ses derniers spectacles en direct, dans le cadre d’une résidence de deux nuits avec Lady Gaga au Radio City Music Hall pour célébrer son 95e anniversaire.

Love for Sale est prévu pour le 1er octobre et est disponible en précommande.