Lady Gaga joue dans une nouvelle bande-annonce élégante pour “House Of Gucci”

Ressemble à Lady Gaga alias Stefani Germanotta a un autre rôle primé en tant que mondaine Patrizia Reggiani dans le prochain film House Of Gucci, qui sortira en salles le 24 novembre.

La chanteuse devenue actrice est apparue dans une nouvelle bande-annonce flashy blonde‘s “Heart Of Glass”, avec sa co-star Adam Driver, jouant M. et Mme Gucci, la famille derrière la maison de couture légendaire.

Le film, réalisé par Ridley Scott, raconte l’assassinat de Maurizio Gucci (Chauffeur) [spoiler alert] et la chute de la célèbre dynastie de la mode.

Habillée à neuf, Gaga disparaît dans son rôle de Patrizia, l’ex-femme de Maurizio qui a été jugée et reconnue coupable d’avoir comploté son meurtre après l’avoir quittée pour une femme plus jeune. La vraie Mme Gucci a continué à purger 18 ans de prison, où elle a gagné le surnom de « Black Widow » avant d’être libérée en 2016.

L’actrice et superstar de la pop oscarisée a déjà partagé un certain nombre d’images de personnages du film, avec Gaga qui a l’air glamour en tant que matriarche italienne, entourée d’un casting de stars d’Al Pacino, Jeremy Irons et d’un Jared Leto presque méconnaissable, qui compléter le clan Gucci.

House of Gucci est écrit par Roberto Bentivegna, basé sur le roman de Sara Gay Forden The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed.

Tourné dans toute l’Europe, House of Gucci marque le premier film de Gaga depuis Une star est née, qui lui a valu des nominations aux Oscars et aux Golden Globes et un Oscar de la meilleure chanson originale pour “Shallow”.

Et en parlant d’Italiens célèbres, Gaga fera équipe avec une autre légende et ancien collaborateur, Tony Bennett le mois prochain pour un événement de 2 nuits au Radio City Music Hall.

Une dernière fois : une soirée avec Tony Bennett et Lady Gaga ouvrira le 3 août, date du 95e anniversaire de Bennett, avec une deuxième représentation le 5 août.

