Lady Gaga laisse la musique parler d’elle-même

Parfois, moins finit par être plutôt plus. Pour son cinquième album, Joanne, Lady Gaga a pris du recul par rapport au drame de sa précédente sortie, Artpop. Cette fois-ci, elle était déterminée à amortir le bruit et à laisser sa musique parler d’elle-même.

Écoutez Joanne sur Apple Music et Spotify.

Il serait faux de peindre Joanne comme une pièce de genre. L’attente initiale selon laquelle l’album serait un classique radical du nu-country ou un jam abrupt du champ gauche s’est avérée hors de propos, mais lorsque l’album est sorti le 21 octobre 2016, tout sur la collection de 11 titres parlait avec plus de confiance. , mais était aussi plus doux par rapport à ce qui s’était passé auparavant.

Producteur Bloodpop, frais de son succès avec Justin Bieber et Madone, a été rédigé pour clouer la crédibilité contemporaine du disque, mais c’est Mark Ronson qui a vraiment façonné le disque, travaillant avec Lady Gaga sur des chansons pendant de nombreux mois et obtenant un crédit de producteur exécutif sur l’album. Ce qui a émergé de leur temps enfermé dans le studio est issu de styles qui caractérisent quelque chose de ce que nous savions déjà, mais cette fois, la paire a donné aux compositions l’espace dont elles avaient besoin. Le single principal « Perfect Illusion » était un bang dance entraînant qui riffait autour d’un groove plus terreux que celui auquel nous étions habitués; les spéculations selon lesquelles cela faisait référence à la récente séparation de la star de Taylor Kinney sont restées sans réponse. Plus évident était l’idée que l’ensemble du projet était fortement influencé par la mort prématurée de la tante de Lady Gaga dans les années 70.

En plus des chansons largement libérées de la magie de studio hypnotique qui avait dominé une grande partie de son travail précédent, les voix plus brutes – beaucoup plus élevées dans le mix qu’auparavant – ont donné un poids considérable à la prestation de Lady Gaga. Cela n’a été nulle part plus puissant que sur le deuxième single de Joanne, « Million Reasons », une ballade qui a été nominée pour la meilleure performance pop solo aux Grammy Awards. Cette fois, les influences country étaient claires et, après sa performance du morceau au spectacle de la mi-temps du Super Bowl, le single s’est frayé un chemin dans le Top 10 américain en tant que rentrée quelques semaines après sa sortie originale. « Sinner’s Prayer » a continué le thème du Sud, et son riff mélodique enjoué suggérait une approche plus simple de l’écriture de chansons.

L’influence de l’amie de Lady Gaga Elton John, qui a travaillé avec l’auteur-compositeur-interprète né à New York sur du matériel de Joanne qui n’a jamais été publié, peut être entendu sur des morceaux tels que « Come To Mama », qui pourrait avoir émergé de son apogée honky-tonk et soft-rock. D’autres invités ont également été recrutés pour remodeler le nouveau son de Gaga. « Diamond Heart » a été écrit avec Josh Homme de Reines de l’âge de pierre et est un charismatique rock stomper qui ouvre le record. Il est impossible de l’imaginer apparaître sur l’une de ses premières collections.

La célèbre auteure-compositrice-interprète Hillary Lindsey a travaillé sur « A-Yo », un chant country-funk qui dépasse en quelque sorte ses influences d’huile et d’eau, tandis que Beck obtient un crédit d’écriture sur « Dancin’ In Circles », une valse pop à mi-tempo qui est l’un des joyaux les moins connus de l’album. « John Wayne » a été choisi comme troisième montage promotionnel de Joanne, équilibrant la course entre « Million Reasons » et la chanson titre évocatrice de l’album, qui a obtenu une sortie tardive en single. À ce moment-là, cependant, la radio était obsédée par une coupe autonome de Lady Gaga, « The Cure ».

Deux autres collaborateurs ont également marqué Joanne. Florence welch a pris le temps de s’éloigner de sa machine pour être invitée sur le « Hey Girl » élancé et émouvant, tandis que « Angel Down » a réuni Lady Gaga avec RedOne, qui avait tant contribué à la création son album révolutionnaire, The Fame.

Alors que la carrière de Lady Gaga s’élargit pour englober des tournages primés à la télévision et un succès presque certain aux Oscars avec des projets de films tels que Une star est née, Joanne était une pause calculée pour reprendre son souffle et une consolidation de tout ce que la dernière décennie lui avait apporté. Les entrées de soft-rock, les visuels légèrement habillés et les assaisonnements de style country n’ont peut-être pas semblé aussi choquants que des cascades telles que le tristement célèbre vêtement de viande, mais ils étaient en fait tout aussi radicaux. Gaga était finalement assez confiante pour sortir de derrière ses masques, assurant que nous savions que beaucoup plus de performances audacieuses viendraient.

Joanne peut être acheté ici.