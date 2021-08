Lady Gaga offre une expérience de réalité virtuelle pour la vidéo ‘911’

Lady Gaga emmène les téléspectateurs dans les coulisses du tournage de sa vidéo surréaliste pour la chanson “911” de Chromatica dans une nouvelle expérience de réalité virtuelle via l’application CEEK VR. La sortie coïncide étroitement avec le premier anniversaire de Chromatique, qui est arrivé en mai 2020.

L’expérience CEEK VR à 360 degrés a été capturée sur le plateau lors du tournage du court métrage réalisé par Tarsem Singh. Le visuel cinématographique trouve la superstar se levant dans un désert et se dirigeant vers une ville non spécifiée où elle joue dans une série de vignettes mettant en vedette des personnages loufoques.

Lady Gaga a décroché son sixième succès numéro un au Billboard 200 quand Chromatica a fait ses débuts en 2020. L’ensemble a commencé avec 274 000 unités d’album équivalentes gagnées aux États-Unis au cours de la semaine se terminant le 4 juin, selon Nielsen Music/MRC Data – la semaine la plus importante pour un album d’une artiste féminine en 2020.

Chromatica devait initialement sortir le 10 avril, mais a été retardé en raison de problèmes liés au COVID-19. Lady Gaga a précédemment atteint la première place du Billboard 200 avec la bande originale de A Star Is Born (avec Bradley Cooper, en 2018 et 2019), Joanne (2016), Cheek to Cheek (avec Tony Bennett, 2014), Artpop (2013) et Né de cette façon (2011).

Alors que l’album a été un succès retentissant, La tournée Chromatica Ball tant attendue de Lady Gaga a été reprogrammé une fois de plus. Les détenteurs de billets ont été informés que la tournée, initialement prévue en juillet dernier et reportée pour débuter en juillet 2021, aura désormais lieu à l’été 2022. Les dates officielles n’ont pas encore été annoncées.

“Alors que certaines parties du monde s’ouvrent rapidement, d’autres ne sont pas encore prêtes”, a expliqué Gaga dans un communiqué sur les réseaux sociaux. “Donc, jusqu’à ce que nous puissions confirmer toutes les dates mondiales, nous devons reporter les spectacles du Chromatica Ball à l’été 2022.”

L’année dernière, le chanteur a partagé la nouvelle du report initial de la tournée en déclarant: “Nous avons travaillé dur pour trouver le moyen le plus sûr et le plus rapide de vous présenter ce spectacle, mais nous voulons surtout que tout le monde soit en bonne santé et capable de danser ensemble aux spectacles comme nous l’avons toujours fait.

Écoutez le meilleur de Lady Gaga sur Apple Music et Spotify.