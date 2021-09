Lady Gaga offre une nouvelle expérience de concert, un message personnalisé pour les fans – WWD

Les fans de Lady Gaga pourront bientôt voir le lauréat d’un Grammy Award en concert – virtuellement et à travers une expérience en personne à Westfield, la société de shopping et de divertissement.

C’est pour célébrer la sortie de son nouvel album, “Love for Sale”, le deuxième projet de collaboration avec Tony Bennett, sorti le 1er octobre. Gaga devrait interpréter des classiques du jazz et des chansons du disque en duo.

“J’adore chanter du jazz et je suis très heureux que tout le monde entende mon nouvel album avec Tony Bennett, ‘Love for Sale'”, a déclaré Gaga dans un communiqué. “Je suis reconnaissant à Westfield de m’avoir aidé à me faire connaître ainsi que ma performance à mes fans du monde entier, même lorsque je ne peux pas me rendre chez eux.”

L’émission est diffusée en ligne – sur Live.westfied.com – et dans 21 sites Westfield dans 10 pays aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe le 30 septembre, y compris Westfield Century City à Los Angeles et Westfield Garden State Plaza dans le New Jersey. Les téléspectateurs virtuels pourront se rassembler dans des salles privées en ligne en groupes de six maximum, tandis que les participants en personne seront dans ce que la société appelle des « Zones de fans » pour regarder ensemble via des écrans multimédias. Les avantages incluent l’accès à la prévente de l’album et la participation pour gagner un message personnalisé de Gaga elle-même.

Lady Gaga et Tony Bennett avec l’aimable autorisation

L’inscription au livestream s’ouvre aujourd’hui, tandis que les billets pour les « fans zones » seront disponibles le 20 septembre. Arts, l’organisation dirigée par Bennett et sa femme Susan Benedetto.

« S’associer à Lady Gaga, qui est une force si emblématique et puissante dans l’industrie, est une énorme opportunité pour nous de réunir les consommateurs virtuellement et physiquement pour lancer son nouvel album », a déclaré Caroline Puechoultres, directrice de la clientèle d’Unibail-Rodamco. -Westfield, dans un communiqué. « Notre réseau de destinations offre le pouvoir de rassembler les gens et de partager des expériences mémorables en partenariat avec des artistes et des marques. La sécurité de nos visiteurs à Westfield est de la plus haute importance pour nous, et en tant que telle, une multitude de mesures sont en place dans tous nos centres, y compris des désinfectants pour les mains et un nettoyage supplémentaire pour aider à rassurer nos clients en ces temps incertains. Nous sommes ravis de proposer cette expérience 360 ​​Gaga aux fans et aux clients, en particulier dans nos nouveaux centres de marque et espérons que le public appréciera l’expérience. »

Westfield – qui atteint plus d’un milliard de consommateurs chaque année, selon la société – devrait s’étendre à l’Espagne, l’Allemagne et l’Autriche.