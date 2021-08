Lady Gaga partage la tracklist de l’album de remix ‘Dawn Of Chromatica’ empilé

Lady Gaga a annoncé que son tant attendu Chromatique L’album de remix, Dawn of Chromatica, sortira le 3 septembre. Le projet de 14 pistes comprend des remix d’Ashnikko, Dorian Electra, Bree Runway, Charli XCX, et plus encore.

Dirigé par le producteur à succès Bloodpop en tant que producteur exécutif – qui a déjà produit un certain nombre de morceaux sur l’album de Gaga en 2016 Joanne – Dawn of Chromatica réinvente le sixième album studio de la chanteuse sorti l’été dernier. Bloodpop a également été producteur exécutif aux côtés de Gaga sur ce projet.

Un certain nombre de collaborateurs de Dawn of Chromatica ont réagi à l’album en ligne. Sur Instagram, Piste Bree a qualifié son apparence de “rêve devenu réalité” tandis que Planningtorock a écrit: “Je ne peux même pas commencer à vous dire à quel point je suis fier et honoré d’avoir fait ce remix pour une telle légende et d’être aux côtés d’artistes que j’aime et que j’admire profondément . ”

Les singles de l’album, “Stupid Love”, “Pluie sur moi“avec Ariana Grande” et “911”, ont été remixés sur Dawn of Chromatica par Coucou Chloe, Arca et Charli XCX avec AG Cook, respectivement.

À sa sortie, Chromatica a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès des albums Billboard 200, devenant le sixième album de Gaga à le faire. Le projet comprenait des collaborations avec BLACKPINK et Elton John. Le projet a trouvé la chanteuse puisant dans un domaine purement dance-pop de son son, une exploration du genre renforcée par les invités vedettes de Dawn of Chromatica.

Pré-enregistrez Dawn of Chromatica et consultez la tracklist officielle ci-dessous.

Liste des chansons de l’aube de Chromatica :

1. “Alice (LSDXOXO Remix)”

2. “Amour stupide (Coucou Chloé Remix)”

3. “Rain on Me (Arca Remix)” avec Ariana Grande

4. “Femme libre (Rina Sawayama & Clarence Clarity Remix)”

5. “Amusant ce soir (Pabllo Vittar Remix)”

6. “911 (Charli XCX & AG Cook Remix)”

7. “Poupée en plastique (Ashnikko Remix)”

8. “Sour Candy (Shygirl & Mura Masa Remix)” avec BLACKPINK

9. “Enigma (Doss Remix)”

10. “Rejouer (Dorian Electra Remix)”

11. “Sine From Above (Chester Lockhart, Mood Killer & Lil Texas Remix)” avec Elton John

12. “1000 Colombes (Planningtorock Remix)”

13. “Babylone (Bree Runway & Jimmy Edgar Remix)”

14. “Babylone (Version Haus Labs)”