Lady Gaga partage l’édition élargie du 10e anniversaire de “Born This Way”

Lady Gaga a partagé Né de cette façon le dixième anniversaire, une réinvention festive du deuxième album du chanteur sorti en mai 2011. Pour cet anniversaire, le musicien multi-platine a recruté six artistes et défenseurs LGBTQIA+ pour enregistrer des versions alternatives de certains des morceaux les plus emblématiques de Born This Way.

Au cours des dernières semaines, Gaga a dévoilé ses collaborateurs et partagé leur point de vue sur les chansons sélectionnées. D’abord avec l’artiste de New Orleans Bounce Big Freedia qui a mis la chaleur sur “Judas”, suivi de la performance country d’Orville Peck de “Born This Way” et de l’interprétation disco de Kylie Minogue de “épouser la nuit. ” Olly Alexander de Years & Years a réalisé « The Edge of Glory » tandis que Ben Platt a repris « Yoü and I ».

Dans la dernière des reprises, le groupe de musique country The Highwomen, composé de Brandi Carlile, Natalie Hemby, Maren Morris et Amanda Shires, a été rejoint par Brittney Spencer et Madeline Edwards pour une réinvention de “Highway Unicorn (Road To Love)”.

se

« Merci à chacun des artistes incroyables qui ont réinventé les chansons #BornThisWay ! Et merci Little Monsters d’avoir construit notre communauté d’amour, d’acceptation et de gentillesse au cours des 10 dernières années », a écrit Gaga sur Twitter. « Je suis tellement reconnaissant pour chacun d’entre vous. Réjouis-toi et aime-toi aujourd’hui parce que bébé, tu es né de cette façon.

Born This Way The Tenth Anniversary arrive avec une collection exclusive de marchandises disponibles sur Gaga’s site officiel. La collection comprend un vinyle 3LP Born This Way 10th Anniversary, une double cassette, de nouveaux designs de chemises et plus encore.

“Born This Way, ma chanson et mon album, ont été inspirés par Carl Bean, un activiste religieux noir gay qui a prêché, chanté et écrit sur le fait d’être” Born This Way “. Notamment, ses premiers travaux ont eu lieu en 1975, 11 ans avant ma naissance », a expliqué Gaga à l’occasion de l’anniversaire officiel de Born This Way.

“Merci pour des décennies d’amour implacable, de bravoure et une raison de chanter. Ainsi, nous pouvons tous ressentir de la joie, car nous méritons la joie. Parce que nous méritons le droit d’inspirer la tolérance, l’acceptation et la liberté pour tous.

Born This Way The Tenth Anniversary de Lady Gaga est disponible dès maintenant.