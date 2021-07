Lady Gaga partage l’image officielle de la maison Gucci et une star est née de nouveau

Ce qui est encore plus excitant, c’est que House of Gucci pourrait nous montrer beaucoup plus que ce à quoi nous nous attendions aujourd’hui. Cette hypothèse vient de la façon dont Lady Gaga a partagé son affiche de personnage, avec une légende simple et sans prétention: “Stasera”. Traduit en anglais, cela signifie « ce soir », ce qui pourrait signifier que la première bande-annonce des grands prix et de la saison des festivals chéri pourrait nous être livrée à tous dans les plus brefs délais. On dirait que tout le monde va regarder Internet d’un peu plus près aujourd’hui.