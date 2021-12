Lady Gaga plonge dans son processus d’acteur « malsain »

House of Gucci a donné à Lady Gaga une chance de montrer ses prouesses d’actrice sans musique, elle a donc dû chercher ailleurs tout en jouant Patrizia Reggiani dans le film Ridley Scott. Dans une nouvelle interview avec le Los Angeles Times, Gaga a déclaré qu’elle avait puisé dans son traumatisme personnel pour se connecter avec son personnage. Elle a décrit son processus d’acteur comme « totalement malsain ».

Gaga a déclaré qu’elle était une « masochiste » lorsqu’elle jouait et qu’elle était « complètement détachée de la vie réelle ». Le processus d’acteur sur House of Gucci impliquait de se souvenir du moment où elle a été agressée dans sa vraie vie. L’expérience traumatisante était au cœur de ses préoccupations lors du tournage d’une scène où Patrizia reçoit des papiers de divorce à l’école de son enfant.

« Je me souviens juste d’avoir dit : ‘Je vais te crier dessus pour chaque femme sur terre, pour chaque femme qui a été blessée de cette façon' », a déclaré Gaga au Times lors d’une table ronde avec Penelope Cruz, Kristen Stewart, Kirsten Dunst, Jennifer Hudson et Tessa Thompson. « Et puis je me suis ramené à l’endroit où j’ai été agressé dans ma propre vie. Je me sens toujours comme une rock star que j’ai pu me relever et continuer et continuer à travailler. »

Les commentaires de Gaga sont venus après que Stewart a expliqué comment son processus d’acteur a changé au fil des ans. Contrairement à Gaga, Stewart joue depuis son enfance et est devenue une superstar du cinéma grâce aux films Twilight. Stewart est maintenant dans la conversation sur les récompenses grâce à sa performance en tant que princesse Diana dans Spencer.

« J’avais l’habitude de penser: ‘J’ai besoin de me défoncer si mal, sinon ça ne va pas être réel.’ Ou : « Je dois intégrer chaque souvenir personnel et le lier à quelque chose dans ce personnage », se souvient Stewart. « Mais ensuite, j’ai découvert que lorsque je me refroidissais et que je prenais du recul, j’étais plus présent, honnête et donc plus vulnérable. C’était comme cette découverte inversée. »

Gaga a compris d’où venait Stewart, mais elle trouve qu’il est stimulant de prendre un moment de son passé et d’en faire quelque chose de différent. « J’entends tout ce que vous dites sur cette vulnérabilité, mais je me débrouille en quelque sorte avec ce chaos pour moi-même – revivre des choses qui me blessent et les ramener », a expliqué Gaga. « J’ai l’impression de prendre quelque chose de si douloureux et de le transformer en quelque chose de significatif. Et pourtant, j’étais une épave après cette scène. Cela m’a fait tomber. »

Gaga devrait également être dans la conversation Oscar pour House of Gucci. Dans d’autres interviews sur le film, elle a décrit avoir utilisé la méthode complète, même en utilisant l’accent Patrizia lorsque les caméras ne tournaient pas. « Même si je parlais de choses qui n’étaient pas liées au film – je ne prétendais pas que Maurizio [Gucci, played by Adam Driver] m’attendait en bas – je vivais encore ma vie. Je l’ai juste vécu comme elle », a déclaré Gaga à Variety. « J’ai ramené les ténèbres avec moi à la maison parce que sa vie était sombre. »

La méthode d’action a totalement dupé Scott, qui a dit à Vulture qu’il pensait que l’accent était le véritable accent de Gaga. « Même socialement, elle avait raison dans son caractère », a déclaré le réalisateur. « Alors j’ai pensé: » Je pense que cela a toujours été elle. » Mais ce n’était pas le cas. » House of Gucci est maintenant dans les salles.