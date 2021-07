Lady Gaga porte une robe bustier noire et des talons plateforme de 9 pouces

Jusqu’où peut aller un talon ? Lady Gaga a testé les limites hier à New York lorsque la chanteuse a été photographiée vêtue d’une robe bustier noire Magda Butrym et de bottes plateforme à lacets de 9 pouces de Pleaser Shoes. Elle portait un sac à main Mark Cross et accessoirisée avec des lunettes de soleil Dita.

Les chaussures compensées de Gaga sont toujours en stock pour ceux qui ont le courage de les essayer :

Gaga a parlé à Oprah pour ELLE en novembre 2019 de la façon dont elle ne ressent plus la pression de se surpasser en tant qu’artiste. « J’avais l’habitude de le faire, pourtant », dit-elle. « Oprah, je dois être à la hauteur de vous à 100 % : j’avais l’habitude d’essayer d’envelopper mon cerveau aussi fort que possible autour de ce que je pouvais faire pour …. Au lieu d’être choquant ou « art de la performance »), j’utiliserais le mot « bemuse », qui met essentiellement le public dans un état de confusion où il ne peut pas détourner le regard. J’avais l’habitude de me dire : « Que vais-je faire ensuite pour attirer l’attention des gens ? »

Oprah a évoqué le grand moment de mode de la robe en viande de Gaga, et la chanteuse a parlé franchement de l’accueil du public par rapport à la façon dont elle pensait qu’elle serait perçue: “La robe en viande, très franchement, je ne pensais pas que ça allait être aussi choquant pour tout le monde comme c’était le cas », a-t-elle déclaré. Mais c’est juste moi. J’ai une sorte de cerveau excentrique, donc pour moi, j’étais comme, bien sûr que cela a du sens. Je me présente pour faire une déclaration à propos de “Ne demandez pas, ne dites pas”. Je suis allé à l’événement avec des soldats qui ont été renvoyés de l’armée parce qu’ils étaient absents, ou qu’ils ont été découverts, et pour moi, si vous êtes prêt à donner votre vie pour votre pays, quelle est votre orientation sexuelle ? ou quelle est votre identité de genre ? Pour moi, c’était comme « La chair est de la chair », de sorte que c’était l’intention de la robe de viande. Pour moi, ce n’était pas choquant ; c’était choquant pour le monde. Et je dois dire que c’était assez récemment – après avoir fait A Star Is Born, et avoir travaillé avec Bradley Cooper, et mon expérience même en remportant un Oscar – je me suis en quelque sorte dit : ‘Vous avez une mission bien plus importante à ce sujet Terre que de faire flipper les gens. Votre mission est de donner aux gens une forme d’amour à travers votre art qui les élève.”

