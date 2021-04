Lady Gaga poursuit son combat contre l’intimidation

En 2012, Lady Gaga a commencé son combat pour lutter contre l’intimidation envers les jeunes sur les réseaux sociaux et promouvoir une société plus tolérante dans laquelle l’individualité est célébrée et favorise la confiance en soi avec sa fondation Born this way, un titre qui porte également l’un de ses succès musicaux.

Dans le cadre de cette mission, la chanteuse de Shallow, surprend ses followers avec un lancement spécial en collaboration avec une marque exclusive de champagne, avec laquelle en plus de soutenir significativement la fondation, la chanteuse souhaite promouvoir, «comment dépasser les limites de la création , réinvention constante, et comment un dévouement passionné à l’art peut nous élever, individuellement et collectivement ».

Dom Pérignon x Lady Gaga, propose des bouteilles en édition spéciale et une sculpture conçue par la chanteuse elle-même, qui sera disponible à partir du 6 avril. La firme a également travaillé avec succès avec d’autres artistes comme le lancement d’une ligne de bouteilles en collaboration avec Lenny Kravitz. «Aujourd’hui plus que jamais, le monde a besoin du pouvoir de la liberté créatrice. Une force capable d’ouvrir de nouveaux horizons, de nous faire avancer. Une force qui unit Lady Gaga et Dom Pérignon dans une collaboration », a-t-il déclaré dans le communiqué.

▶ ️ Restez informé sur notre chaîne Google Actualités

La chanteuse a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram avec une image d’elle tenant un rosé pétillant du millésime 2006 dans une bouteille d’un violet profond.

«Dom Pérignon et moi sommes animés par le besoin de liberté créative et nous sommes ravis de partager cet univers artistique», écrit-il.