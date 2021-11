Lady Gaga réagit à l’accent mis par Internet sur House of Gucci Accent

Lady Gaga veut que vous sachiez qu’il y a plus dans son travail dans House of Gucci que son accent.

La chanteuse « Born This Way » a partagé que beaucoup de travail avait été consacré à sa récente transformation en tant que Patrizia reggiani pour le nouveau Ridley Scott film — en dehors de sa voix. « Si je suis honnête, j’ai l’impression qu’il a été sensationnel que j’aie travaillé sur mon accent pendant si longtemps et que j’étais dans le personnage pendant si longtemps », a-t-elle déclaré au New York Times.

En préparation pour le rôle, Gaga a maintenu l’accent pendant une période de neuf mois. Même pas casser le caractère pour parler à sa famille et à ses amis.

« Je pense que cela m’aurait fait plus de mal si je ne l’avais pas autant pratiqué », a-t-elle partagé. « Je parlerais comme ça avec ma mère, avec des amis, pour que moi, Stefani, puisse parler comme ça et ce serait totalement naturel.