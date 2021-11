Lady Gaga rejoint officiellement TikTok et montre sa robe Gucci

Lady Gaga vient de publier son premier TikTok, pour le plus grand plaisir des utilisateurs de l’application. L’une des plus grandes stars de la musique pop est officiellement apparue sur l’application avec une superbe tenue Gucci.

Le premier TikTok de l’artiste aux multiples talents a déjà recueilli plus de 1,2 million de vues et plus de 349 000 likes en moins de 24 heures sur l’application. La création vidéo trouve Gaga en train de passer du visage nu au glamour pour promouvoir son nouveau film Maison Gucci. Les « Petits Monstres » font la fête partout.

Les passionnés de Gaga et les cinéphiles du monde entier sont impatients de voir la chanteuse et actrice Patrizia Reggiani dans The House of Gucci.

Le dernier aperçu offre plus d’informations sur le mariage tumultueux entre Patrizia de Gaga et Maurizio Gucci d’Adam Driver alors que la dynastie de la célèbre maison de couture commence à s’effondrer sous le poids de son assassinat.

Gaga puise dans ses racines italiennes alors qu’elle se transforme complètement en Reggiani, la vraie Mme Gucci qui a été jugée et reconnue coupable d’avoir comploté le meurtre de son mari après qu’il l’ait quittée pour une femme plus jeune. Connue sous le nom de « Black Widow », l’ex-femme de Gucci passera 18 ans en prison avant d’être libérée en 2016.

House of Gucci a été réalisé par Ridley Scott et écrit par Roberto Bentivegna, basé sur le roman de Sara Gay Forden The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed.

Le film, qui met également en vedette Jared Leto, Jeremy Irons et Al Pacino, marque le premier retour de Gaga sur grand écran depuis l’adaptation acclamée par la critique de 2018 Une star est née. Le film a engendré un succès dans « Shallow » assisté par Bradley Cooper qui a reçu le prix de la meilleure chanson originale aux Oscars 2019, où le film lui-même était en lice pour huit prix, et les Golden Globes 2019. Gaga a reçu des nominations aux Oscars et aux Golden Globes dans les catégories de la meilleure actrice pour son rôle d’Ally.

Visitez la page officielle TikTok de Lady Gaga.