Lady Gaga rejoint TikTok avec une superbe vidéo inspirée de House Of Gucci

Fans de Lady Gaga, réjouissez-vous – la reine a rejoint TikTok.

La chanteuse de Born This Way, 35 ans, a déjà rejoint la plateforme de partage de vidéos extrêmement populaire, mais a partagé sa première vidéo il y a quelques heures à peine.

Et parce qu’il s’agit de Gaga, sa toute première vidéo TikTok a déjà été vue près d’un million de fois.

Le court clip montre le chanteur et l’acteur, vêtus de vêtements de tous les jours et sans maquillage, se bénir et dire – avec son accent du prochain film de House of Gucci – « Père, fils et House of Gucci ».

La caméra se met alors en marche alors que Gaga se transforme en une starlette glamour et séduisante avec un maquillage dramatique et une magnifique robe de bal violette, dégoulinant de bijoux.

(En fait, c’est exactement la tenue qu’elle portait sur le tapis rouge pour la première de House of Gucci hier soir !)

Lady Gaga abasourdie sur le tapis rouge avec une robe de bal violette séduisante et glamour (Photo: .)

Gaga se tourne vers la caméra avant de remonter la robe au-dessus de sa cuisse pour révéler un bas en dentelle et un tatouage de serpent partiellement visible, tout en regardant avec audace la caméra.

Les fans de la chanteuse de Bad Romance, de son vrai nom Stefani Germanotta, ont été plongés dans une frénésie, à la fois par la vidéo et par le simple fait que Gaga a finalement publié quelque chose sur TikTok.

Gaga porte la même tenue dans la vidéo TikTok que sur le tapis rouge, indiquant qu’elle a pris le clip peu de temps avant ou après la première (Photo: WireImage)

Des milliers de personnes se sont rendues dans la section des commentaires pour souhaiter la bienvenue à l’artiste sur la plate-forme, beaucoup choisissant simplement d’écrire «Bienvenue», et d’autres empruntant une voie légèrement différente.

« NOTRE MÈRE EST ARRIVÉE », a écrit un fan.

« DIEU EST VIVANT ET ELLE EST ÉTONNANTE », a déclaré un autre.

Un fan a écrit: » GAGA A ENFIN TROUVÉ TIKTOK LE MONDE GUÉRIT « , tandis qu’un autre a ajouté: » Je prierai Gucci tous les soirs à cause de cela. «

Gaga dans le rôle de Patrizia Reggiani dans House of Gucci (Photo: Backgrid)

La chanteuse devenue actrice fait actuellement la promotion de son dernier film, House of Gucci, qui devrait sortir dans les cinémas au Royaume-Uni plus tard ce mois-ci.

Gaga joue aux côtés de l’acteur de Star Wars Adam Driver, 37 ans, alors que le couple incarne le couple marié Patrizia Reggiani et Maurizio Gucci.

House of Gucci racontera l’histoire vraie de l’assassinat de Maurizio Gucci et de l’effondrement de la dynastie de la mode de la famille Gucci, où Patrizia a été reconnue coupable d’avoir orchestré le meurtre de son ex-mari en 1998.

Gaga avec sa co-star Adam Driver sur le tapis rouge de House of Gucci (Photo: .)

Une bande-annonce récente montre comment Patrizia est présentée à la riche famille de la mode et montre comment son mari ne l’accepte pas même après leur mariage.

Jared Leto, Salma Hayek, Jeremy Irons et Madalina Ghenea figurent également dans le film.

Le film, réalisé par Sir Ridley Scott, est basé sur le livre du même nom, The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed de Sara Gay Forden.

House Of Gucci est le premier film de Gaga depuis son rôle nominé aux Oscars dans A Star Is Born en 2018.

House of Gucci sortira en salles le 26 novembre.

