Lady Gaga remporte la première saison de récompenses pour House of Gucci

Elle « ne pouvait pas non plus en dire assez » sur « l’incroyable distribution » du film, qui comprend Driver, Jared Leto, Salma Hayek, et Al Pacino, et plus encore – et leurs performances aussi, en particulier Driver’s. « J’adore travailler avec Adam Driver », s’est-elle exclamée. « Chaque jour, il m’a fait rire. Il m’a fait pleurer. Il était follement intelligent. »

Pourtant, à la fin du film, Gaga a déclaré qu’elle était prête à « lâcher prise » du personnage « extrêmement compliqué » une fois pour toutes.

« Quand je suis montée dans cet avion de retour d’Italie, j’ai jeté mes cigarettes. J’ai jeté l’alcool, j’ai atterri à LA et j’ai nettoyé ma vie parce que je ne pouvais plus vivre comme ça », a-t-elle déclaré au New York Times. « Cela me tuait parce que cela la tuait. »