Lady Gaga répond à la pétition “ ARTPOP ” et à la flambée des ventes

Huit ans après la sortie initiale de Lady Gaga séminal ARTPOP, l’album a atteint le niveau le plus élevé du tableau des ventes d’albums iTunes aux États-Unis, alors qu’une pétition de fans qui gagne en popularité sur les réseaux sociaux appelle l’auteur-compositeur-interprète à publier des extraits inédits du LP.

L’album s’était hissé à la troisième place du classement général des ventes du détaillant numérique, la pétition recueillant près de 40 000 signatures et comptant. Il a gagné encore plus de vapeur pendant la nuit, atteignant la deuxième place.

«La pétition à #buyARTPOPoniTunes pour un volume II a inspiré une chaleur incroyable dans mon cœur. Faire cet album était comme une chirurgie cardiaque, j’étais désespéré, dans la douleur, et j’ai versé mon cœur dans de la musique électronique qui claquait plus fort que n’importe quelle drogue que je pouvais trouver ». Gaga a tweeté peu de temps après l’album est entré en troisième position.

«Je me suis effondré après avoir sorti cet album. Merci d’avoir célébré quelque chose qui ressemblait autrefois à la destruction. Nous avons toujours cru qu’il était en avance sur son temps. Des années plus tard, les artistes le savent parfois. Et les petits monstres aussi. Les pattes en l’air. »

Producteur ARTPOP DJ White Shadow a déclaré sur Instagram mardi qu’il avait également été en contact avec Gaga, qui tourne actuellement un film en Italie, après le pic iTunes de l’album. «Vous avez été entendu», a-t-il expliqué aux fans.

«J’ai parlé à LG hier soir et elle a partagé ma joie incroyable. Nous avons fait un plan pour nous réunir après l’Italie et discuter de vos souhaits. Aucune promesse faite, mais la gentillesse et l’amour sont forts comme l’acier. Ce n’est pas le moment de lâcher prise. Vas-y plus fort. Oublie le passé. Pense au futur. Appliquez une pression positive sur l’univers et faisons un diamant. Je suis tellement amoureux de vous tous.

Avant la sortie de l’album en 2013, Gaga a laissé entendre à un fan sur Twitter qu’un suivi d’ARTPOP – qui s’appellerait Act II – était déjà en préparation. DJ White Shadow a depuis joué des instrumentaux rapportés publiquement d’ARTPOP: Acte II lors de plusieurs concerts. Au fur et à mesure que le drame se déroule, une chose est claire: les petits monstres sont plus bruyants que jamais.

