Lady Gaga répond après la controverse sur son accent dans La Casa Gucci – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le 26 novembre en salles La maison Gucci, Le film de Ridley Scott qui tourne autour du meurtre de Maurizio Gucci. Lady Gaga joue Patrizia Reggiani, et le accent italien qu’il a adopté pour le rôle génère beaucoup de buzz.

L’interprète a révélé qu’elle avait pris son travail très au sérieux, au point que parlait avec un accent et se comportait comme le personnage décalé. Maintenant, l’artiste a parlé de l’attention excessive qui est accordée à ce détail.

Si je suis honnête, j’ai l’impression que tout est devenu très sensationnel d’avoir travaillé sur mon accent pendant si longtemps et d’être dans le personnage pendant si longtemps. Je pense que ça aurait été pire si je ne l’avais pas autant pratiqué. Il aurait été plus difficile pour moi d’entrer et de sortir du personnage sur le plateau que de rester dans le personnage », a-t-il déclaré au New York Times.