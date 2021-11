Lady Gaga répond aux critiques de Patrizia Reggiani sur son portrait de la « Maison de Gucci »

Lady Gaga incarne la vraie prisonnière Patrizia Reggiani dans le prochain film House of Gucci, et récemment, la chanteuse a répondu aux critiques de la mondaine italienne sur le rôle. En mars, Reggiani s’est entretenu avec ANSA, un service de presse italien, et a prononcé des mots durs pour Gaga. « Je suis plutôt agacée du fait que Lady Gaga me joue dans le nouveau film de Ridley Scott sans avoir eu la considération et la sensibilité de venir me rencontrer », a-t-elle déclaré.

Plus récemment, lors d’un entretien avec British Vogue, Gaga a expliqué pourquoi elle avait choisi de ne pas rencontrer Reggiani avant de la représenter au cinéma. « J’ai seulement senti que je pouvais vraiment rendre justice à cette histoire si je l’abordais avec l’œil d’une femme curieuse qui souhaitait posséder un esprit journalistique afin que je puisse lire entre les lignes ce qui se passait dans les scènes du film », a-t-elle déclaré. mentionné. « Ce qui veut dire que personne n’allait me dire qui était Patrizia Gucci. Pas même Patrizia Gucci. » Gaga a ajouté: « Je ne voulais rien qui ait une opinion qui puisse colorer ma pensée de quelque façon que ce soit. »

House of Gucci est un biopic policier sur la chute de la famille Gucci et se concentre spécifiquement sur la mort de Maurizio, qui était le petit-fils du fondateur de la marque, Guccio Gucci. En 1995, alors qu’il était à la tête de la maison de couture Gucci, Maurizio est assassiné. Des années plus tard, en 1998, Reggiani a été jugé et reconnu coupable d’avoir organisé son meurtre et engagé un tueur à gages pour le tuer. Elle a été condamnée à 29 ans de prison mais a été libérée en 2016 après avoir purgé seulement 18 ans.

Le nouveau film décrira les événements entourant la mort de Maurizio, ainsi que les conséquences, mais on ne sait pas jusqu’où l’histoire atteindra. Le scénario du film, écrit par Roberto Bentivegna, est basé sur le roman The House of Gucci : A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, écrit par Sara Gay Forden. Le réalisateur acclamé Ridley Scott réalise le film et produira également aux côtés de sa femme Giannina Scott et le producteur de Manchester by the Sea Kevin J. Walsh.

En plus de Gaga et Driver, le film met également en vedette plusieurs autres acteurs de premier plan dans des rôles importants. Al Pacino incarne l’oncle de Maurizio, Aldo Gucci, et Jeremy Irons incarne Rodolfo Gucci, le père de Maurizio. Jared Leto apparaîtra dans le film en tant que Paolo Gucci, le fils d’Aldo et le cousin de Maurizio, également décédé en 1995. Les autres membres de la distribution incluent Jack Huston, Reeve Carney et Camille Cottin, qui incarne la petite amie de Maurizio, Paola Franchi. House of Gucci devrait ouvrir ses portes dans les salles le 24 novembre.