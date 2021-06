Lady Gaga reprogramme la tournée tant attendue du bal Chromatica pour 2022

Lady Gaga tant attendue Tournée du bal Chromatica a été reprogrammé une fois de plus. Les détenteurs de billets ont été informés que la tournée, initialement prévue en juillet dernier et reportée pour débuter en juillet 2021, aura désormais lieu à l’été 2022. Les dates officielles n’ont pas encore été annoncées.

“Alors que certaines parties du monde s’ouvrent rapidement, d’autres ne sont pas encore prêtes”, a expliqué Gaga dans un communiqué sur les réseaux sociaux. “Donc, jusqu’à ce que nous puissions confirmer toutes les dates mondiales, nous devons reporter les spectacles du Chromatica Ball à l’été 2022.”

L’année dernière, le chanteur a partagé la nouvelle du report initial de la tournée en déclarant: “Nous avons travaillé dur pour trouver le moyen le plus sûr et le plus rapide de vous présenter ce spectacle, mais nous voulons surtout que tout le monde soit en bonne santé et capable de danser ensemble aux spectacles comme nous l’avons toujours fait.

La tournée Chromatica Ball est toujours prévue pour inclure les six spectacles initialement annoncés à Paris, Londres, Boston, Toronto, Chicago et New Jersey. Les fans qui ont déjà acheté des billets pourront les conserver pour les dates reprogrammées.

À l’appui de son dernier album studio Chromatica, le Chromatica Ball a été annoncé en mars de l’année dernière, quelques jours avant que la pandémie de COVID-19 ne ferme les portes des salles du monde entier. Alors que la musique live fait son retour, les différents protocoles et la distribution des vaccins varient selon les pays, ce qui rend difficile une programmation incohérente pour l’industrie des tournées.

En attendant, les fans de Gaga attendent la sortie d’un album de remix de Chromatica créé en collaboration avec le producteur BloodPop. Bien que la date de sortie soit imminente, il a été annoncé que le projet mettrait en vedette la star montante britannique Bree Runway, Dorian Electra et peut-être Rina Sawayama et Charli XCX.

Gaga a également récemment annoncé Born This Way L’édition du dixième anniversaire, une célébration expansive du deuxième album de la chanteuse Born This Way.

Sorti le 18 juin via Interscope Records, le disque comprendra les 14 pistes de l’album original ainsi que six versions alternatives de pistes sélectionnées réinventées par des artistes et défenseurs LGBTQIA +, dont Big Freedia qui a repris “Judas” pour le projet.

Born This Way The Tenth Anniversary Edition est disponible en pré-commande dès maintenant.