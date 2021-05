Lady Gaga révèle qu’elle a été violée et est tombée enceinte à 19 ans

Il a expliqué que tout s’est passé quand il avait 19 ans et qu’il a commencé sa carrière dans l’industrie. Il a dit qu’il y a eu un moment où le producteur lui a demandé de se déshabiller, elle a refusé et a immédiatement quitté les lieux.

Malheureusement, ils ont menacé de brûler toute sa musique et ils n’ont cessé de la harceler et de la menacer. «J’étais paralysé, je ne me souviens même pas. La personne qui m’a violée m’a mise enceinte au coin“, Il ajouta. Il n’a pas donné de détails sur son avortement.

L’interprète de “Shallow” n’a pas mentionné de nom ni donné de détails sur la personne, tout ce qu’il a dit, c’est qu’il espère ne plus jamais revoir son visage. Dans The Me You Can’t See, le chanteur a également dit que il a vécu une «rupture psychotique totale».