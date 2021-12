Lady Gaga revient sur ses débuts d’actrice dans les « Sopranos »

Lady Gaga revient sur ses débuts officiels d’actrice dans Les Sopranos alors qu’elle réfléchit à combien elle a grandi en tant qu’interprète depuis ses jours en tant que « Girl at Swimming Pool #2 ». Gaga, qui en 2001 s’appelait Stefani Germanotta, a parlé de sa brève apparition dans l’épisode 9 de la saison 3 de la célèbre émission HBO dans un aperçu du prochain podcast Awardist d’Entertainment Weekly centré sur son rôle dans le film à la mode aux Oscars House. de Gucci.

« Quand je repense à cette scène, je peux voir exactement ce que j’ai fait de mal dans cette scène », a déclaré Gaga à propos de son premier rôle à l’écran dans Les Sopranos. « Je ne savais pas comment écouter dans une scène ! J’étais censé rire, et c’était un peu comme, signal, rire… Je le vois et je dis : ‘Oh, ce n’est pas un vrai rire !’ «

Gaga a déclaré qu’elle avait « beaucoup grandi en tant qu’actrice » au cours des années qui se sont écoulées depuis son rôle de fond dans l’émission télévisée acclamée par la critique, et elle n’a pas tort. La pop star s’est taillé une place devant la caméra après avoir remporté l’Oscar de la meilleure actrice après sa performance dans A Star Is Born et est préférée pour cette prochaine saison de récompenses pour son interprétation de Patrizia Reggiani dans Ridley Scott’s House of Gucci face à Adam Conducteur.

« La nuance et le fait d’être spécifique en tant qu’acteur est quelque chose qui peut grandir avec le temps si vous êtes prêt à écouter et à vraiment entendre l’autre acteur avec qui vous travaillez », a déclaré Gaga à propos du travail qu’elle a consacré à son jeu au fil des ans. , y compris la performance immersive en tant que Reggiani. Gaga a collaboré sur chaque partie de son personnage, a-t-elle dit, du style à la mise à rude épreuve de son apparence physique alors que les circonstances de Reggiani s’effondrent.

« Je vois un acteur très peu spécifique [on The Sopranos], et maintenant je me vois comme quelqu’un qui s’efforce au moins d’être précis sans y penser, et cela nécessite beaucoup de travail en amont », a noté Gaga. « Je remercie vraiment mon professeur de théâtre, Susan Batson, elle et J’ai travaillé pendant des mois et des mois dessus avant le tournage, et Ridley Scott, un réalisateur incroyable qui crée un sanctuaire pour que vous puissiez voler sur le plateau. »