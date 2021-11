Lady Gaga se penche sur la lutte contre la maladie d’Alzheimer de Tony Bennett avant l’émission spéciale « One Last Time »

La dernière performance de Tony Bennett sur scène est capturée dans One Last Time: An Evening with Tony Bennett & Lady Gaga, une émission spéciale de CBS diffusée dimanche soir à 20 h HE. Bennett, 95 ans, a annoncé qu’il avait reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en février, et son fils et manager Danny Bennett a confirmé que les performances du chanteur légendaire avec Gaga au Radio City Music Hall en août seraient la dernière fois qu’il se produirait sur scène. Lors d’un arrêt sur The Late Show avec Stephen Colbert mardi, Gaga a parlé de son amour pour Bennett et de leur relation étroite.

« C’est un être humain remarquable, il a servi notre pays, il a également défilé avec le Dr Martin Luther King Jr., il avait l’habitude de faire glisser Duke Ellington à l’arrière des hôtels pour jouer du jazz toute la nuit », a déclaré la star de House of Gucci. dit Colbert. « Son engagement envers les droits civiques et l’humanité est quelque chose qu’il m’a appris dès mon plus jeune âge à emporter avec moi dans tout ce que je fais. Je l’aime très profondément. »

Voir Bennett au début de la maladie d’Alzheimer lui a rappelé une promesse qu’elle avait faite avec lui de faire un album entier de chansons de Cole Porter après que leur album de 2014 Cheek to Cheek ait atteint le sommet des charts. Cet album est devenu Love for Sale, qui est sorti le 30 septembre. Ils ont également interprété « Anything Goes » de Porter de Cheek to Cheek au Radio City Music Hall, car il était plus facile pour lui d’interpréter des chansons « qu’il connaissait un peu avec moi avant sa maladie d’Alzheimer », a expliqué Gaga à Colbert. Cependant, ils ont quand même interprété quelques nouvelles chansons ensemble parce que sa « mémoire à court terme était toujours là », a-t-elle déclaré.

Gaga est également apparue dans l’émission The Zoe Ball Breakfast Show de BBC Radio 2 mardi, où elle a déclaré que c’était « déchirant de voir » Bennett traverser la maladie d’Alzheimer. « Si vous êtes avec cette personne que vous aimez, jouez de la musique de son enfance et je vous promets qu’elle prendra vie d’une manière inattendue, et pas tout le monde que vous connaissez, chaque cas est différent et tout le monde est différent, mais ils sont toujours là et mon cœur va vers vous », a déclaré Gaga, note CNN. « Cet album a été fait alors qu’il avait la maladie d’Alzheimer et nous l’avons chanté pendant qu’il avait la maladie d’Alzheimer et il était encore capable de le faire, je suis juste terrassé par lui. »

Bennett et Gaga ont partagé le Grammy du meilleur album vocal pop traditionnel pour Cheek to Cheek. Love for Sale a également été nominé pour l’album de l’année, le meilleur album vocal pop traditionnel et le meilleur album d’ingénierie, aux Grammys non classiques la semaine dernière. Leur enregistrement de « I Get A Kick Out of You » a été nominé pour l’enregistrement de l’année, la meilleure performance en duo/groupe pop et la meilleure vidéo musicale. Après sa diffusion sur CBS, One Last Time: An Evening with Tony Bennett & Lady Gaga sera disponible en streaming sur Paramount+.