Lady Gaga se produit au gala d’ouverture du musée de l’Académie – WWD

Enfin, Hollywood a son musée du cinéma.

Le musée de l’Académie a débuté avec un gala étoilé samedi soir, le premier d’une série d’événements qui auront lieu cette semaine pour célébrer la nouvelle institution culturelle de LA.

Le projet a été un travail d’amour pour l’industrie, près de 100 ans dans la fabrication. En plus de lever les 388 millions de dollars pour le construire, il y avait les maux de tête habituels de LA, comme le nombre de places de stationnement disponibles. “Vous n’avez pas vécu tant que vous n’avez pas assisté à l’une de ces réunions”, a plaisanté Tom Hanks sur scène.

Il s’avère que c’est le directeur du musée du comté de LA, Michael Govan, qui a suggéré au musée de reprendre l’espace de l’ancien grand magasin May Company, et sa façade dorée Art Moderne a heureusement été conservée à Wilshire et Fairfax.

Les invités devaient télécharger une preuve de vaccination et des tests COVID-19 négatifs avant le grand événement, qui a été produit par l’ancienne rédactrice en chef du magazine Vogue West Coast Lisa Love et le vétéran du gala du Met Raul Avila avec un effet spectaculaire.

Après avoir foulé le tapis vert, Spike Lee, Ava DuVernay, Cher, Laura Dern, Annette Bening, un Ryan Murphy en cape et bien d’autres se sont réunis pour un cocktail sur la terrasse extérieure face à Wilshire Boulevard.

Un important contingent de mode était présent. (Rolex est un sponsor principal, Gucci, Louis Vuitton et Chanel faisaient partie des marques du comité d’accueil, et Giorgio Armani a habillé de nombreux invités, dont la lauréate Sophia Loren.)

La costumière Arianne Phillips a supervisé la création de produits en édition limitée pour la boutique de cadeaux, y compris des accessoires inspirés du « Magicien d’Oz » par Jeremy Scott pour Moschino. (Le sac à main en forme de pantoufle rubis, 490 $, est un régal.)

Zac Posen était en ville pendant 48 heures pour l’événement et a noté que le musée avait demandé une de ses robes aux Oscars, peut-être pour une future exposition. (Les robes des Oscars actuellement exposées incluent la célèbre robe mohawk à perles noires de 1986 de Cher, conçue par Bob Mackie. Les deux collaborateurs se sont assis ensemble au gala.)

Les créatrices de Rodarte Kate et Laura Mulleavy, cinéastes elles-mêmes, ont habillé Nicole Kidman d’une robe colonne fleurie perlée tout droit sortie de leur défilé printemps 2022. Et les artistes basés à LA, les frères Haas (les jumeaux Nikolai et Simon) ont créé les statues du Visionary Award au look cool, dont les premiers lauréats étaient Loren et le cinéaste éthiopien Haile Gerima.

Le dîner était servi sur l’autre terrasse extérieure du musée, où des palmiers encadraient la scène et une vue scintillante sur les collines d’Hollywood.

Au cours du programme, l’architecte Renzo Piano, qui a conçu le bâtiment et le théâtre en forme de vaisseau spatial, a reçu d’énormes applaudissements, tout comme George Lucas et Mellody Hobson ; bien qu’ils ouvrent leur propre Lucas Museum of Narrative Art au centre-ville de LA, leur don au Academy Museum garantit l’entrée gratuite à toute personne de moins de 17 ans à perpétuité.

DuVernay a fait l’éloge de l’approche curatoriale du musée – “un endroit qui n’a pas peur du passé compliqué du cinéma”, a-t-elle déclaré, faisant un clin d’œil à la façon dont les expositions contextualisent le racisme, le sexisme et l’appropriation culturelle qui ont tourmenté l’industrie.

Bien que l’interprète spécial de la soirée soit censé être une surprise, dès que Lady Gaga a soufflé en portant une ruche et une cape de satin bleu, avec des gardes du corps à la remorque, le secret était dévoilé.

Une fois le dîner terminé, les projecteurs l’ont trouvée à sa table. Vêtue d’une robe moulante en cristal Elie Saab, elle est partie sur scène en chantant “Luck Be a Lady” et ne s’est arrêtée que bien après le couvre-feu du quartier.