Lady Gaga sort l’album de remix ‘Chromatica’ ‘Dawn Of Chromatica’

Lady Gagal’album de remix très attendu de L’aube de Chromatica est arrivé. Le projet, produit par Bloodpop, présente des versions remixées de Chromatica avec l’aimable autorisation d’Ashnikko, Dorian Electra, Piste Bree, Charli XCX et plus.

“Je vous invite à danser sur cet album pour célébrer les jeunes artistes du monde entier”, a écrit Gaga sur Instagram. « Des artistes qui voient le monde, ressentent le monde et mettent ce sentiment dans quelque chose de plus grand que nous tous : la musique. Tout mon amour, LG.

La liste des invités empilés sur Dawn of Chromatica a voilé de nouveaux remixes de la collaboration BLACKPINK de Gaga “Sour Candy” de Shygirl et Mura Masa, “911” de Charli XCX et AG Cook, “1000 Doves” de Planningtorock, “Free Woman” de Rina Sawayama et Clarence Clarity et plus encore. La collaboration à succès de Chomatica, “Rain On Me” avec Ariana Grande, a été remixée pour Dawn of Chromatica par Arca.

“Je ne peux même pas commencer à vous dire à quel point je suis fier et honoré d’avoir fait ce remix pour une telle légende et d’être aux côtés d’artistes que j’aime et que j’admire profondément”, a écrit Planningtorock sur Instagram.

Lors de sa sortie l’été dernier, Chromatica a fait ses débuts à la première place du palmarès Billboard 200 albums, devenant le sixième album de Gaga à figurer en tête du palmarès. Le projet a permis à la chanteuse d’injecter de la pop dance pure dans son son. Les invités vedettes de Dawn of Chromatica déplacent davantage l’album dans le domaine de l’hyperpop.

Dawn of Chromatica a été taquiné pour la première fois sur les réseaux sociaux par Bloodpop en avril lorsque le producteur a demandé aux fans sur Twitter qui ils aimeraient voir figurer sur un album de remix de Chromatica avant de mettre en copie Sawayama sur le fil de tweet. Gaga a confirmé le projet en août avant de dévoiler les collaborateurs en vedette quelques jours avant la date de sortie de l’album.

Gaga et Bloodpop ont déjà collaboré lorsque le producteur a dirigé un certain nombre de morceaux sur l’album 2016 de Gaga. Jeanne.

